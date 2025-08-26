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Εργασιακό Νομοσχέδιο: Τι αλλάζει στην αγορά εργασίας
Εργασιακά
09:08 - 26 Αυγ 2025

Εργασιακό Νομοσχέδιο: Τι αλλάζει στην αγορά εργασίας

Reporter.gr Newsroom
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Στον εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση εργαζομένων και επιχειρήσεων στοχεύει, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο  

Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, το νομοσχέδιο φέρνει αλλαγές σε μία σειρά από τομείς, εστιάζοντας: στη μείωση της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση των ελέγχων, αλλά και την κατοχύρωση περισσότερων δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους, χωρίς να περιορίζει θεμελιώδη εργασιακά κεκτημένα, όπως το 8ωρο.

Για τους εργαζόμενους, το νομοσχέδιο εισάγει ρυθμίσεις που, κατά το ΥΠΕΚΑ, διευκολύνουν την καθημερινότητά τους, όπως η δυνατότητα τετραήμερης εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, μεγαλύτερη ευελιξία στην κατανομή της ετήσιας άδειας, επέκταση της άδειας μητρότητας και σε ανάδοχες μητέρες, και η φορολογική και νομική προστασία του επιδόματος γονικής άδειας. Επίσης, προβλέπεται προσαύξηση 40% για υπερωρίες, ακόμα και για όσους εργάζονται με καθεστώς εκ περιτροπής, ενώ η υπερωριακή απασχόληση παραμένει προαιρετική, και ο εργοδότης απαγορεύεται να μειώσει μισθό εξαιτίας της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Το δικαίωμα υπερωριακής απασχόλησης έως 13 ώρες ημερησίως σε έναν μόνο εργοδότη προϋποθέτει τη συναίνεση του εργαζόμενου, την τήρηση του μέγιστου εβδομαδιαίου ορίου των 48 ωρών και της 11ωρης ημερήσιας ανάπαυσης. Οι εργαζόμενοι μπορούν να εργάζονται έως 13 ώρες ημερησίως μόνο για περιορισμένο αριθμό ημερών τον χρόνο (37,5 μέρες κατ’ ανώτατο όριο). Σε κάθε περίπτωση, οι αποδοχές για 13 ώρες εργασίας σε έναν εργοδότη είναι αυξημένες σε σχέση με εργασία για το ίδιο διάστημα σε δύο διαφορετικούς εργοδότες.

Στο θεσμικό πλαίσιο των απολύσεων δεν αλλάζει τίποτα, ενώ διαψεύδεται κατηγορηματικά ότι μπορεί να γίνει απόλυση μέσω sms. Το Υπουργείο διασαφηνίζει ότι ενισχύονται οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας για την προστασία των δικαιωμάτων, και προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση παράνομης απασχόλησης ή μη δήλωσης υπερωριών.

Για τις επιχειρήσεις, το νομοσχέδιο φέρνει απλοποίηση στις προσλήψεις, fast-track διαδικασίες για έκτακτη εργασία διάρκειας έως 2 ημερών, κατάργηση περιττών εντύπων, και δημιουργία ειδικής εφαρμογής τύπου myErgani. Επιπλέον, καταργούνται οι ασφαλιστικές εισφορές για προσαυξήσεις (π.χ. υπερωρίες, νυχτερινή εργασία, αργίες), και αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ, οδήγησε σε αύξηση των δηλωμένων ωρών εργασίας και των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων. Τα έσοδα από εισφορές αυξήθηκαν σημαντικά (π.χ. +38% σε υπερωρίες και +55% σε νυχτερινή εργασία τον Μάιο 2025 έναντι Μαΐου 2024), όπως και οι αποδοχές των εργαζομένων.

Ακόμη, σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, το νομοσχέδιο διορθώνει στρεβλώσεις που επηρέαζαν κυρίως γυναίκες και εργαζόμενους γονείς, όπως την απώλεια του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Παράλληλα, δεν υπονομεύει τη συλλογική διαπραγμάτευση, καθώς συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ), όπως φαίνεται και από πρόσφατες νέες ΣΣΕ με βελτιωμένους όρους (ξενοδοχοϋπάλληλοι, τραπεζοϋπάλληλοι, βιομηχανία μετάλλου).

Τέλος, προβλέπεται προστασία για εργαζόμενους συνταξιούχους, ώστε η αύξηση του εισοδήματός τους από εργασία να μην αυξάνει δυσανάλογα την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, εφόσον προκύπτει από ασφαλιστικά δικαιώματα.

Συνοπτικά, οι σημαντικότερες αλλαγές που φέρνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο είναι:

  • Διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία έως και ετήσια βάση
  • Εργασία έως και 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη
  • Υπερωριακή απασχόληση και στην εκ περιτροπής εργασία
  • Προσλήψεις εξπρές ακόμα και μέσω κινητού τηλεφώνου
  • Οικειοθελής αποχώρηση με «ένα κλικ»
  • Τέλος στις αυθαιρεσίες στο μισθό με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας
  • Δικαίωμα στη σπαστή άδεια
  • «Πάγωμα» ΕΑΣ για εργαζόμενους συνταξιούχους

Συνολικά, το νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται από το Υπουργείο ως ένα ισορροπημένο μείγμα ευελιξίας, προστασίας και ενίσχυσης των εργασιακών σχέσεων, με στόχο την καλύτερη λειτουργία της αγοράς εργασίας και την κάλυψη πραγματικών αναγκών εργαζομένων και εργοδοτών.

Οι αντιδράσεις

Παρά τις εξαγγελίες του Υπουργείου Εργασίας, ωστόσο, το νέο νομοσχέδιο έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων, καθώς θεωρείται πως με πρόσχημα την «απλοποίηση των διαδικασιών» επιχειρείται να δρομολογηθούν μέτρα που ελαστικοποιούν ακόμη περισσότερο τις σχέσεις εργασίας.

Σημείο αιχμής αποτελεί η πρόβλεψη για 13 ώρες εργασίας ημερησίως στον ίδιο εργοδότη, αντί για το ανώτατο όριο των 2 εργοδοτών που ίσχυε μέχρι σήμερα. Παράλληλα, προβληματική θεωρείται και η ρύθμιση για υπερωριακή απασχόληση σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας, με προσαύξηση 40% στο ωρομίσθιο – ιδίως για τους εποχικούς υπαλλήλους, οι οποίοι ούτως ή άλλως εργάζονται συχνά σε εξαντλητικές συνθήκες.

Την ίδια ανησυχία προκαλεί και η ρύθμιση που προβλέπει δυνατότητα κατακερματισμού της ετήσιας άδειας αναψυχής, ακόμα και σε πενθήμερα, «κατόπιν συμφωνίας» με τον εργοδότη, αφού θεωρείται πως ο εργαζόμενος ίσως πέσει θύμα εκμετάλλευσης και δεν καταφέρει να αξιοποιήσει το σύνολο της άδειας που νόμιμα δικαιούται.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/08/2025 - 09:23
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