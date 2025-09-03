Νεανική επιχειρηματικότητα: 17.500 ευρώ για τη δική σου επιχείρηση - Οι όροι συμμετοχής

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Η ΔΥΠΑ δίνει και πάλι την ευκαιρία στους νέους να κάνουν το πρώτο τους βήμα στον επιχειρηματικό κόσμο, με σκοπό να αλλάξουν την πορεία της ζωής τους. Μετά την επιτυχία της πρώτης φάσης, κατά την οποία 10.000 νέοι κατάφεραν να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις χάρη στη στήριξη του κράτους, ξεκινά τώρα η δεύτερη φάση ενός στοχευμένου προγράμματος.

Η πρώτη δράση απέδωσε σημαντικά αποτελέσματα, με επιχειρήσεις που εκτείνονται από παραδοσιακούς χώρους όπως οι καφετέριες, έως και καινοτόμες start-ups. Μάλιστα, μία από αυτές εντάχθηκε στο Elevate Greece, το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, αποδεικνύοντας την αξία της πρωτοβουλίας. Το πρόγραμμα επιβεβαιώνει ότι, όταν οι νέοι έχουν την κατάλληλη υποστήριξη για να υλοποιήσουν την ιδέα τους, επωφελείται ολόκληρη η κοινωνία.

Τι προβλέπει η νέα φάση του προγράμματος:

Επιδότηση ύψους 17.500 € για ανέργους έως 29 ετών, ώστε να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 37 εκατ. €, χρηματοδοτούμενος από το νέο ΕΣΠΑ.

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε γυναίκες, άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και κατοίκους περιοχών με χαμηλή ανάπτυξη, όπως η Δυτική Μακεδονία.

Τρόπος καταβολής επιδότησης

Η οικονομική ενίσχυση δίνεται τμηματικά μέσα σε διάστημα ενός έτους:

5.000 € με την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

6.000 € μετά από έξι μήνες λειτουργίας.

5.000 € με τη συμπλήρωση του έτους.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας www.ependyseis.gr και συνοδεύεται από επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο αξιολογείται διαδικτυακά από τη ΔΥΠΑ.

Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Άνεργοι έως 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ.

Πολίτες της Ελλάδας, της Ε.Ε., ομογενείς ή νόμιμοι κάτοικοι τρίτων χωρών.

Όσοι έχουν ολοκληρώσει την εξατομικευμένη προσέγγιση και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Οι άνδρες οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει ή απαλλαγεί από τη στρατιωτική τους θητεία.

Επιλέξιμες επιχειρηματικές μορφές



Οι δικαιούχοι μπορούν να συστήσουν: