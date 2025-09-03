Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: «Εκτόξευση» των υπερωριών στον τουρισμό κατά 728%

Συνολικά, οι καταγραφές υπερωριών στο επτάμηνο του 2025 είναι αυξημένες κατά 80% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024. Ο αριθμός των υπερωριών που έχουν δηλωθεί ξεπερνά τις 3,5 εκατομμύρια ώρες, δηλαδή 1,5 εκατομμύριο περισσότερες από πέρυσι.
Η εικόνα του Ιουλίου επιβεβαιώνει την τάση, καθώς μόνο για τον συγκεκριμένο μήνα παρατηρείται άνοδος 76% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024. Η αύξηση είναι γενικευμένη σε όλους τους κλάδους που υπάγονται στην ΨΚΕ.
Ξεχωρίζει ο κλάδος του Τουρισμού, στον οποίο σημειώθηκε εκρηκτική αύξηση 728% στο επτάμηνο και 541% τον Ιούλιο, σε σχέση με τα περσινά δεδομένα. Παρόμοια δυναμική καταγράφεται και στην Εστίαση, με άνοδο 301% στο επτάμηνο και 154% στον μήνα.
Στους άλλους βασικούς τομείς που έχουν ενταχθεί στην ΨΚΕ παρατηρούνται επίσης αυξήσεις:
- Στο Λιανεμπόριο, οι υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 105% από την αρχή του έτους και 89% μόνο τον Ιούλιο.
- Στη Βιομηχανία, η αντίστοιχη αύξηση φτάνει το 65% για το επτάμηνο και το 25% για τον Ιούλιο.
Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αναδεικνύεται σε καθοριστικό εργαλείο αποτύπωσης της πραγματικής εργασιακής δραστηριότητας, ενώ παράλληλα υπογραμμίζουν την ένταση της εργασίας σε κρίσιμους παραγωγικούς κλάδους.