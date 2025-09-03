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Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: «Εκτόξευση» των υπερωριών στον τουρισμό κατά 728%
Εργασιακά
10:18 - 03 Σεπ 2025

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: «Εκτόξευση» των υπερωριών στον τουρισμό κατά 728%

Reporter.gr Newsroom
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Αξιοσημείωτη αύξηση παρουσιάζουν οι υπερωρίες που έχουν καταγραφεί μέσω της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας (ΨΚΕ) στους επιτηρούμενους κλάδους από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας.

Συνολικά, οι καταγραφές υπερωριών στο επτάμηνο του 2025 είναι αυξημένες κατά 80% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024. Ο αριθμός των υπερωριών που έχουν δηλωθεί ξεπερνά τις 3,5 εκατομμύρια ώρες, δηλαδή 1,5 εκατομμύριο περισσότερες από πέρυσι.

Η εικόνα του Ιουλίου επιβεβαιώνει την τάση, καθώς μόνο για τον συγκεκριμένο μήνα παρατηρείται άνοδος 76% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024. Η αύξηση είναι γενικευμένη σε όλους τους κλάδους που υπάγονται στην ΨΚΕ.

Ξεχωρίζει ο κλάδος του Τουρισμού, στον οποίο σημειώθηκε εκρηκτική αύξηση 728% στο επτάμηνο και 541% τον Ιούλιο, σε σχέση με τα περσινά δεδομένα. Παρόμοια δυναμική καταγράφεται και στην Εστίαση, με άνοδο 301% στο επτάμηνο και 154% στον μήνα.

Στους άλλους βασικούς τομείς που έχουν ενταχθεί στην ΨΚΕ παρατηρούνται επίσης αυξήσεις:

  • Στο Λιανεμπόριο, οι υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 105% από την αρχή του έτους και 89% μόνο τον Ιούλιο.
  • Στη Βιομηχανία, η αντίστοιχη αύξηση φτάνει το 65% για το επτάμηνο και το 25% για τον Ιούλιο.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αναδεικνύεται σε καθοριστικό εργαλείο αποτύπωσης της πραγματικής εργασιακής δραστηριότητας, ενώ παράλληλα υπογραμμίζουν την ένταση της εργασίας σε κρίσιμους παραγωγικούς κλάδους.

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