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Απεργία ταξί: Το υπουργείο Τουρισμού τονίζει τη συμμόρφωση με κανόνες και την επαγγελματική λειτουργία
Εργασιακά
17:38 - 09 Σεπ 2025

Απεργία ταξί: Το υπουργείο Τουρισμού τονίζει τη συμμόρφωση με κανόνες και την επαγγελματική λειτουργία

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή τη 48ωρη απεργία των οδηγών ταξί στην Αττική, το Υπουργείο Τουρισμού ξεκαθαρίζει ότι η πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση Μεταφορών και Τουρισμού δεν εισάγει νέες ρυθμίσεις, αλλά ενισχύει και αποσαφηνίζει το υπάρχον πλαίσιο.

Όπως τονίζει, η ΚΥΑ διατηρεί περιορισμούς στο τουριστικό μεταφορικό έργο, τις υποχρεώσεις των οδηγών, απαγορεύει την πολλαπλή μίσθωση και προβλέπει το ισχύον πλαίσιο ποινών, με στόχο τη διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών και την κάλυψη αυξημένων αναγκών λόγω της ανόδου των επισκεπτών. Το Υπουργείο τονίζει ότι ο τουρισμός βασίζεται σε επαγγελματισμό, συνέπεια και ποιότητα, και η διατήρηση κανόνων και νομιμότητας είναι απαραίτητη για έναν ανταγωνιστικό και σύγχρονο κλάδο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει:

Με αφορμή τη 48ωρη απεργία των οδηγών ταξί στην Αττική, το Υπουργείο Τουρισμού διευκρινίζει ότι η πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση Μεταφορών και Τουρισμού δεν εισάγει νέες ρυθμίσεις, αλλά αποσαφηνίζει και ενισχύει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Τι προβλέπει η ΚΥΑ

  • Ο μισθωτής μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, όπως ήδη προβλέπεται από τον ν. 4093/2012 και εφαρμόζεται από το 2020 μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Μεταφορών.
  • Διατηρούνται όλοι οι περιορισμοί στο τουριστικό μεταφορικό έργο (ελάχιστο μίσθωμα, ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης, υποχρεώσεις οδηγών: ξένη γλώσσα, απολυτήριο λυκείου, ασφαλιστική ενημερότητα).
  • Δεν θίγεται η απαγόρευση πολλαπλής μίσθωσης στα οχήματα τουριστικής μίσθωσης.
  • Παραμένει σε ισχύ το πλαίσιο ποινών όπως έχει θεσπιστεί από το 2014.
  • Σκοπός είναι η διαφύλαξη της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η κάλυψη των αυξημένων αναγκών μεταφοράς λόγω της εκρηκτικής ανόδου των επισκεπτών.

Ο ελληνικός τουρισμός έχει αλλάξει σελίδα. Εκσυγχρονίζεται, αναπτύσσεται, εξελίσσεται. Μιλάμε για ένα κλάδο της οικονομίας που στηρίζεται στην ποιότητα, στη φιλοξενία και στην αυθεντική εμπειρία. Για να πετύχει αυτή η μετάβαση, κάθε κρίκος της αλυσίδας – από τη διαμονή μέχρι τη μεταφορά – πρέπει να λειτουργεί με επαγγελματισμό και συνέπεια. Τα ταξί, όπως και κάθε μέσο μεταφοράς, είναι η πρώτη και η τελευταία εικόνα που παίρνει ο επισκέπτης από τη χώρα μας. Ο ρόλος τους είναι κρίσιμος, αλλά και η ευθύνη τους μεγάλη.

Σε μια οικονομία που παράγει εισόδημα, δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας και στηρίζει ολόκληρες τοπικές κοινωνίες, δεν έχει θέση η αντιπαράθεση εργαζομένων με εργαζόμενους. Κανείς δεν περισσεύει στην προσπάθεια να διατηρήσουμε τον τουρισμό μας ανταγωνιστικό, σύγχρονο και ελκυστικό. Ο ποιοτικός τουρισμός σημαίνει κανόνες, τάξη και νομιμότητα — όχι ασυδοσία.

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