ΠΑΓΝΗ: Κατέρρευσε ψευδοροφή σε θάλαμο και τραυματίστηκε ασθενής - Η ανακοίνωση

Ένα απρόοπτο συμβάν έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 9/9 στην καρδιολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όταν τμήμα ψευδοροφής κατέρρευσε σε θάλαμο νοσηλείας και τραυμάτισε ελαφρά έναν ασθενή που νοσηλευόταν εκεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, περίπου στις 03:30 π.μ. στον θάλαμο 50 της κλινικής, παρατηρήθηκε διαρροή νερού και ακολούθησε υποχώρηση μέρους της γύψινης ψευδοροφής. Ένα κομμάτι κατέληξε στο κρεβάτι του ασθενούς, προκαλώντας του επιφανειακές εκδορές στη μετωπιαία περιοχή.

Η Τεχνική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε αμέσως και διαπίστωσε ότι η διαρροή προερχόταν από καζανάκι τουαλέτας στον όροφο πάνω από τον θάλαμο. Η βλάβη αποκαταστάθηκε χωρίς καθυστέρηση.

Όσον αφορά την υγεία του ασθενούς, το νοσοκομείο αναφέρει ότι παραμένει σε καλή κλινική κατάσταση. Ωστόσο, για καθαρά προληπτικούς λόγους, υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία εγκεφάλου, η οποία δεν αποκάλυψε κάποιο παθολογικό εύρημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΓΝΗ:

«Περί την 03:30 π.μ. στις 09/09/25, στο θάλαμο 50 της Καρδιολογικής κλινικής, διαπιστώθηκε διαρροή ύδατος και υποχώρηση τμήματος της γύψινης ψευδοροφής, όπου ένα κομμάτι της, έπεσε στην κλίνη ασθενούς, που ευτυχώς του προξένησε μικρές εκδορές στην μετωπιαία χώρα.

Ενεργοποιήθηκε άμεσα η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μας, η οποία διαπίστωσε ότι η διαρροή προερχόταν από καζανάκι τουαλέτας του υπερκείμενου ορόφου και η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα. Ο ασθενής εξετάστηκε από τους εφημερεύοντες ιατρούς, ήταν σε καλή κλινική κατάσταση αλλά και για προληπτικούς λόγους υποβλήθηκε και σε CT εγκεφάλου χωρίς κάποιο παθολογικό εύρημα».