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Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης - Το νέο μέλος στο ΔΣ
Ανακοινώσεις
17:30 - 09 Σεπ 2025

Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης - Το νέο μέλος στο ΔΣ

Reporter.gr Newsroom
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.». 

Παρέστησαν εκατόν τριάντα πέντε μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 75,39% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι 8.677.985 κοινές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 11.510.102 κοινών μετοχών με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.

Η συνέλευση ήταν σε απαρτία και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έγκυρα συζητήθηκαν ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα ως ακολούθως:

Θέμα πρώτο: Εγκρίθηκαν ομόφωνα στο σύνολό τους οι εταιρικές και ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2024, καθώς και οι επ΄αυτών επεξηγήσεις και σημειώσεις και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρεία και τον όμιλο που αφορά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31/12/2024 (περίοδος 1/1-31/12/2024). Επίσης εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος λόγω συμψηφισμού των κερδών με ζημιές παρελθουσών χρήσεων.

Θέμα δεύτερο: Εγκρίθηκε ομόφωνα η συνολική διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2024 (από 01/01/2024 έως 31/12/2024) και η απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2024.

Θέμα τρίτο: Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανάθεση των ελέγχων των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (εξαμηνιαίων και ετήσιων) της εταιρείας στην ελεγκτική εταιρεία “atc ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΠΕ” ΑΜ ΕΛΤΕ 33. Την ευθύνη του ελέγχου θα έχουν οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές (ένας τακτικός ελεγκτής και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής), τους οποίους θα ορίσει η ως άνω ελεγκτική εταιρεία και όρισε την αμοιβή της atc ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΠΕ για την διενέργεια των παραπάνω ελέγχων των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), καθώς και του αντίστοιχου φορολογικού ελέγχου.

Θέμα τέταρτο: Υποβλήθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024 κατ’ άρθρο 44 παρ.1 περ.θ Ν.4449/2017, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Θέμα πέμπτο: Υποβλήθηκε προς συζήτηση η Έκθεση Αποδοχών της χρήσης 2024 κατ’ άρθρο 112 Ν.4548/2018 και εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Θέμα έκτο: Τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσαν τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2024, υποβάλλοντας τη σχετική έκθεσή τους σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του ν.4706/2020. Το πλήρες κείμενο της ως άνω Έκθεσης έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Θέμα έβδομο: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι καταβληθείσες αμοιβές κατά τη χρήση 2024 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου.

Επιπλέον αποφασίστηκε ομόφωνα η καταβολή για την τρέχουσα χρήση αμοιβής στα μέλη του ΔΣ μέχρι του συνολικού ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους ως μέλη του Δ.Σ., η δε διανομή του ανωτέρω ποσού σε καθένα από τα μέλη θα γίνει, είτε με μηνιαίες καταβολές, είτε εφάπαξ, κατόπιν ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα όγδοο: Εξελέγη ομόφωνα ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας, ο κ. Εμμανουήλ Ξιώνης του Ηρακλή. Η πρόταση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας με τον κ. Εμμανουήλ Ξιώνη, δυνάμει της οποίας απέκτησε άμεσα ή έμμεσα ποσοστό 9.99% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και συμφωνήθηκε περαιτέρω να έχει δικαίωμα εκπροσώπησης με ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο κ. Ξιώνης είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, με μακρά επαγγελματική διαδρομή άνω των 20 ετών στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Έχει συμμετάσχει ενεργά σε σημαντικό αριθμό εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιρειών και διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, που του επιτρέπουν να συμβάλει ουσιαστικά, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στην επίτευξη του εταιρικού σκοπού και στην υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας. Αντίγραφο του βιογραφικού του έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Ο αριθμός των μελών του ΔΣ θα παραμείνει επταμελής καθώς το νέο μέλος του ΔΣ θα αντικαταστήσει το παραιτηθέν μέλος του ΔΣ κ. Αναστάσιο Πολύχρονο, παραίτηση που έγινε στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω συμφωνίας. Η θητεία του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 11/7/2027.

Θέμα ένατο: Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε τους μετόχους της εταιρείας για διάφορα τρέχοντα θέματα, για τα οποία δεν ελήφθη κάποια απόφαση.

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