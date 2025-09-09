Πιερρακάκης: Η περιφέρεια είναι στον πυρήνα της κυβερνητικής στρατηγικής

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, παραχώρησε σήμερα, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, συνέντευξη στο Star Κεντρικής Ελλάδας, όπου αναφέρθηκε εκτενώς στη στρατηγική σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στην ελληνική περιφέρεια.

«Η περιφέρεια είναι στον πυρήνα της κυβερνητικής στρατηγικής», τόνισε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυσή της αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος. Ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε συγκεκριμένα κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε βάθος διετίας σε 12.700 οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

Παράλληλα, ανέδειξε το συνολικό πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα αυτά «αποτελούν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση». Όπως σημείωσε, το δημογραφικό αποτελεί ένα υπαρξιακό ζήτημα εθνικής βαρύτητας, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με μία φορολογική μεταρρύθμιση.

Ο υπουργός τόνισε, επίσης, ότι η κυβέρνηση έχει ήδη καταργήσει 80 φόρους, ακολουθώντας μια σταθερή πορεία ελάφρυνσης των βαρών για τους πολίτες χωρίς να διακινδυνεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Αναφερόμενος στη νέα φορολογική μεταρρύθμιση, ο κ. Πιερρακάκης εξήγησε ότι «αφορά όλους – δημόσιους υπαλλήλους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες». Οι μισθωτοί θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους από την 1η Ιανουαρίου 2026, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα επωφεληθούν από το 2027, με τις εκκαθαρίσεις φόρου.

«Δεν υπάρχει καλύτερο μέτρο για να στηρίξεις τις οικογένειες, τους νέους, τους πολύτεκνους, από το να τους στηρίξεις απευθείας», δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης, προσθέτοντας ότι όλοι οι πολίτες θα δουν απτά αποτελέσματα «στους λογαριασμούς τους και στις φορολογικές τους δηλώσεις».