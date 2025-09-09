ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πιερρακάκης: Η περιφέρεια είναι στον πυρήνα της κυβερνητικής στρατηγικής
Πολιτική
17:18 - 09 Σεπ 2025

Πιερρακάκης: Η περιφέρεια είναι στον πυρήνα της κυβερνητικής στρατηγικής

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, παραχώρησε σήμερα, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, συνέντευξη στο Star Κεντρικής Ελλάδας, όπου αναφέρθηκε εκτενώς στη στρατηγική σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στην ελληνική περιφέρεια.

«Η περιφέρεια είναι στον πυρήνα της κυβερνητικής στρατηγικής», τόνισε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυσή της αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος. Ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε συγκεκριμένα κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε βάθος διετίας σε 12.700 οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

Παράλληλα, ανέδειξε το συνολικό πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα αυτά «αποτελούν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση». Όπως σημείωσε, το δημογραφικό αποτελεί ένα υπαρξιακό ζήτημα εθνικής βαρύτητας, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με μία φορολογική μεταρρύθμιση.

Ο υπουργός τόνισε, επίσης, ότι η κυβέρνηση έχει ήδη καταργήσει 80 φόρους, ακολουθώντας μια σταθερή πορεία ελάφρυνσης των βαρών για τους πολίτες χωρίς να διακινδυνεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Αναφερόμενος στη νέα φορολογική μεταρρύθμιση, ο κ. Πιερρακάκης εξήγησε ότι «αφορά όλους – δημόσιους υπαλλήλους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες». Οι μισθωτοί θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους από την 1η Ιανουαρίου 2026, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα επωφεληθούν από το 2027, με τις εκκαθαρίσεις φόρου.

«Δεν υπάρχει καλύτερο μέτρο για να στηρίξεις τις οικογένειες, τους νέους, τους πολύτεκνους, από το να τους στηρίξεις απευθείας», δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης, προσθέτοντας ότι όλοι οι πολίτες θα δουν απτά αποτελέσματα «στους λογαριασμούς τους και στις φορολογικές τους δηλώσεις».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνάντηση Πιερρακάκη με το προεδρείο της ΑΣΠΕ - Τι συζητήθηκε
Πολιτική

Συνάντηση Πιερρακάκη με το προεδρείο της ΑΣΠΕ - Τι συζητήθηκε

Στάση αναμονής στη Wall Street – Στοιχεία απασχόλησης και Fed στο επίκεντρο
Χρηματιστήρια

Στάση αναμονής στη Wall Street – Στοιχεία απασχόλησης και Fed στο επίκεντρο

Ιταλία: Οι πολίτες μπροστά σε δύσκολο χειμώνα - Φόροι και αυξημένα έξοδα στο επίκεντρο
Ειδήσεις

Ιταλία: Οι πολίτες μπροστά σε δύσκολο χειμώνα - Φόροι και αυξημένα έξοδα στο επίκεντρο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πιερρακάκης: Οι αποταμιεύσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν το μέλλον της Ευρώπης
Οικονομία

Πιερρακάκης: Οι αποταμιεύσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν το μέλλον της Ευρώπης

Πιερρακάκης από Βουδαπέστη: Στηρίζουμε την προσπάθεια του Πρωθυπουργού να ενταχθούν στη ζώνη του ευρώ
Οικονομία

Πιερρακάκης από Βουδαπέστη: Στηρίζουμε την προσπάθεια του Πρωθυπουργού να ενταχθούν στη ζώνη του ευρώ

Στην Ουγγαρία ο Πιερρακάκης για επαφές με την πολιτική ηγεσία της χώρας
Ειδήσεις

Στην Ουγγαρία ο Πιερρακάκης για επαφές με την πολιτική ηγεσία της χώρας

Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κεφαλαιοποιήσει τίποτε
Ανεμοδείκτης

Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κεφαλαιοποιήσει τίποτε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
27/06/2026 - 17:59

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζητούν 73 στελέχη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 17:30

Η Τουρκία στο στόχαστρο του Κογκρέσου: Ελληνοαμερικανοί βουλευτές αντιδρούν στη συμφωνία των 700 εκατ. δολαρίων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 17:22

Βενεζουέλα: Αγώνας δρόμου στα ερείπια – Δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι και οργή για την κρατική ανεπάρκεια

Χρηματιστήρια
27/06/2026 - 16:59

Καμπανάκι από BofA: Πτώση έως 12% στις ευρωπαϊκές αγορές – Ποιους κλάδους να αποφύγουν οι επενδυτές

Πολιτική
27/06/2026 - 16:30

Καρυστιανού μετά τις αποχωρήσεις: «Η ΕΛΠΙΔΑ καθαρίζει» – Καταγγέλλει εκβιασμούς, παρασκήνιο και «αρχηγιλίκια»

Ναυτιλία
27/06/2026 - 15:59

ΠΕΝΕΝ: 24ωρη απεργία στα πλοία της Ραφήνας στις 3/7 – Στο επίκεντρο ασφάλεια και συνθήκες εργασίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/06/2026 - 15:40

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

Επιχειρήσεις
27/06/2026 - 15:15

Volkswagen σε αναδιάρθρωση: Σενάρια για έως 100.000 θέσεις εργασίας και λουκέτα σε εργοστάσια

Ειδήσεις
27/06/2026 - 14:45

ΗΠΑ: Άρση μέρους των περιορισμών για το AI της Anthropic – Πρόσβαση μόνο σε «έμπιστους» οργανισμούς

Ειδήσεις
27/06/2026 - 14:34

Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας: Ήχησε το 112 – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Πολιτική
27/06/2026 - 14:10

Τσίπρας από το Εθνικό Συμβούλιο: «Νέα αρχή» με 5 παρεμβάσεις και μήνυμα σύγκρουσης με το «σύστημα»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 13:50

«Ειρήνη με διάρκεια»: Όσα προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ – Λιβάνου με τη στήριξη των ΗΠΑ

Πολιτική
27/06/2026 - 13:10

Σκληρή επίθεση Ανδρουλάκη στην Κυβέρνηση: Κερδισμένα τα ολιγοπώλια, χαμένοι οι πολίτες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/06/2026 - 12:52

Αλλαγές στη Γραμμή 3 του Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή 28/6

Πολιτική
27/06/2026 - 12:40

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα ΝΔ, άνοδος για Τσίπρα – Απώλειες για ΠΑΣΟΚ & Καρυστιανού

Οικονομία
27/06/2026 - 12:25

Πιερρακάκης: Οι αποταμιεύσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν το μέλλον της Ευρώπης

Οικονομία
27/06/2026 - 11:59

Ορίζοντας αργής αποκλιμάκωσης στις τιμές της αμόλυβδης: Η τάση στη ζήτηση και ο τουρισμός

Πολιτική
27/06/2026 - 11:45

Μαρινάκης: Ο Τσίπρας λειτουργεί α λα Τρελοπενηντάρης – Τι είπε για πλεόνασμα και φοροελαφρύνσεις

Επιχειρήσεις
27/06/2026 - 11:30

PeopleCert: Μετά το City & Guilds, νέοι πυλώνες ανάπτυξης με πιστοποιήσεις σε ΤN και Εφαρμοσμένη Γνώση

Ανεμοδείκτης
27/06/2026 - 11:25

«Υποσχετική» για φθηνότερους λογαριασμούς ρεύματος - Αν και όταν…

Ναυτιλία
27/06/2026 - 11:15

Πειραιάς: Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης στις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων

Ναυτιλία
27/06/2026 - 10:55

ΣτΕ: Στο μικροσκόπιο ξανά η απόφαση του Υπερταμείου για τον ΟΛΒ

Οικονομία
27/06/2026 - 10:35

Νόμος Κατσέλη: «Ψήφος εμπιστοσύνης» από Στουρνάρα στη ρύθμιση που μειώνει δόσεις και τόκους

Ναυτιλία
27/06/2026 - 10:19

Προσάραξη στη Μήλο: Το «Κίσαμος» κρίθηκε ασφαλές και επέστρεψε στο ταξίδι του

Ειδήσεις
27/06/2026 - 10:01

Η μεγάλη πολιτική κατάρρευση της Αμερικής: Ποιος θα κυριαρχήσει το 2028;

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:57

Politico: Για ποιο λόγο οι καύσωνες παραμένουν τόσο φονικοί στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:38

Νέα παράταση για τα φαρμακεία αυτοκινήτου: Υποχρεωτική η συμμόρφωση από το 2027

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:04

ΥΠΠΟ: Ολοκληρώθηκαν τα στερεωτικά έργα προστασίας στον μεσαιωνικό Πύργο του Κουτουμουλά στην Εύβοια

Ειδήσεις
27/06/2026 - 00:40

Κλιμάκωση στον Περσικό: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους μετά το χτύπημα σε εμπορικό πλοίο

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 23:45

Στο επίκεντρο των αμερικανικών αρχών η Polymarket: Προβληματισμός για τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ