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Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το κράτος ως κομματικό φέουδο και απαξιώνει θεσμούς και διαδικασίες της Βουλής
Πολιτική
11:41 - 22 Σεπ 2025

Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το κράτος ως κομματικό φέουδο και απαξιώνει θεσμούς και διαδικασίες της Βουλής

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«Τις επόμενες μέρες ξεκινούν οι κλήσεις των πρώτων μαρτύρων στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας μεθόδευσε και πάλι μια διαδικασία -παρωδία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της συγκάλυψης που έχει αποφασίσει», τόνισε τη Δευτέρα (22/9) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Αναλυτικότερα επισημαίνει ότι «από τον κατάλογο των μαρτύρων απουσιάζουν οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου διαφθοράς, όλοι εκείνοι δηλαδή που σε αγαστή συνεργασία με στελέχη του Οργανισμού και την πολιτική κάλυψη των δύο υπουργών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας διασπάθισαν εκατομμύρια ευρώ κοινοτικών πόρων.

Ήταν τέτοια η προχειρότητα της κυβερνητικής πλειοψηφίας, που στις κλήσεις μαρτύρων συμπεριέλαβε ακόμη και νεκρούς υπουργούς και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεν είναι μόνο προσβλητικό για τη μνήμη ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή αλλά είναι και υποτιμητικό για τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού, που παρακολουθεί εδώ και μήνες έναν Πρωθυπουργό αρχικά να υποβαθμίζει ως "σκιές" το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε επίκαιρη ερώτηση που του είχα καταθέσει και αργότερα να εμποδίζει τη Δικαιοσύνη να ερευνήσει τις ευθύνες των υπουργών του αρνούμενος τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που προτείναμε.

Να κρύβει τους βουλευτές του και να επιχειρεί να ελέγξει την ψήφο τους σε μια πρωτοφανή διαδικασία στα κοινοβουλευτικά χρονικά.

Τέτοιες μεθοδεύσεις είναι κυρίως ενδεικτικές της αντίληψης της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, που αντιμετωπίζει το κράτος ως κομματικό φέουδο, την κοινοβουλευτική πλειοψηφία ως εργαλείο απαξίωσης και προσβολής των θεσμών και των διαδικασιών της Βουλής».

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