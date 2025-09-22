ΔΥΠΑ: Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση ανέργων

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:
- Λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και εισφορών για 12 μήνες.
- Το συνολικό όφελος ανέρχεται σε 1.118 € τον μήνα ή 13.416 € τον χρόνο ανά εργαζόμενο.
- Μπορούν να προσλάβουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων, χωρίς δέσμευση διατήρησης προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος.
Η αίτηση συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά εδώ.
Η διαδικασία:
- Υποβολή αίτησης από την επιχείρηση.
- Υποδεικνύονται άνεργοι από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ.
- Η επιχείρηση επιλέγει τον κατάλληλο υποψήφιο.
- Πριν την πρόσληψη, ο άνεργος παρακολουθεί πρόγραμμα κατάρτισης 80 ωρών (υπάλληλος γραφείου ή πωλητής).
- Με την ολοκλήρωση και την πιστοποίηση, λαμβάνει 400 € εκπαιδευτικό επίδομα.
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