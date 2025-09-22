ΔΥΠΑ: Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση ανέργων

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, το οποίο συνδυάζει πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση για ανέργους, δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν: Λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και εισφορών για 12 μήνες.

Το συνολικό όφελος ανέρχεται σε 1.118 € τον μήνα ή 13.416 € τον χρόνο ανά εργαζόμενο.

Μπορούν να προσλάβουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων, χωρίς δέσμευση διατήρησης προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος. Η αίτηση συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά εδώ. Η διαδικασία: Υποβολή αίτησης από την επιχείρηση. Υποδεικνύονται άνεργοι από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ. Η επιχείρηση επιλέγει τον κατάλληλο υποψήφιο. Πριν την πρόσληψη, ο άνεργος παρακολουθεί πρόγραμμα κατάρτισης 80 ωρών (υπάλληλος γραφείου ή πωλητής). Με την ολοκλήρωση και την πιστοποίηση, λαμβάνει 400 € εκπαιδευτικό επίδομα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.