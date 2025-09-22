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ΔΥΠΑ: Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση ανέργων
Εργασιακά
15:41 - 22 Σεπ 2025

ΔΥΠΑ: Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση ανέργων

Reporter.gr Newsroom
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Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, το οποίο συνδυάζει πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση για ανέργους, δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:

  • Λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και εισφορών για 12 μήνες.
  • Το συνολικό όφελος ανέρχεται σε 1.118 € τον μήνα ή 13.416 € τον χρόνο ανά εργαζόμενο.
  • Μπορούν να προσλάβουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων, χωρίς δέσμευση διατήρησης προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος.

Η αίτηση συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά εδώ.

Η διαδικασία:

  1. Υποβολή αίτησης από την επιχείρηση.
  2. Υποδεικνύονται άνεργοι από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ.
  3. Η επιχείρηση επιλέγει τον κατάλληλο υποψήφιο.
  4. Πριν την πρόσληψη, ο άνεργος παρακολουθεί πρόγραμμα κατάρτισης 80 ωρών (υπάλληλος γραφείου ή πωλητής).
  5. Με την ολοκλήρωση και την πιστοποίηση, λαμβάνει 400 € εκπαιδευτικό επίδομα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2025 - 11:13
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