Μητσοτάκης για Χαμάς - Ισραήλ: Οι δύο πλευρές να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση προς μια διαρκή εκεχειρία

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς εναντίον νεαρών Ισραηλινών που διασκέδαζαν, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε μήνυμα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας όλες τις πλευρές να επιδείξουν θάρρος και αυτοσυγκράτηση, με στόχο μια διαρκή εκεχειρία.

Στην ανάρτησή του στα αγγλικά, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Σήμερα κάνουμε μια παύση για να τιμήσουμε τα θύματα της τρομοκρατίας. Στεκόμαστε σθεναρά κατά του μίσους και της βίας. Καθώς οι συνομιλίες προχωρούν στο πλαίσιο του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, παροτρύνουμε όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση: προς μια διαρκή εκεχειρία, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και ένα μέλλον ειρήνης και ασφάλειας για όλους».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει την ειρηνική επίλυση στη διαμάχη Ισραήλ και Χαμάς, ενώ, παράλληλα, καταδίκασε τη βία.