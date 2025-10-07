ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Δύο χρόνια από την επίθεση της Χαμάς: Τα πρώτα σημάδια μίας εύθραυστης εκεχειρίας στη Γάζα
Ειδήσεις
12:03 - 07 Οκτ 2025

Δύο χρόνια από την επίθεση της Χαμάς: Τα πρώτα σημάδια μίας εύθραυστης εκεχειρίας στη Γάζα

Reporter.gr Newsroom
Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (Τρίτη, 7/10) από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1200 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, και απήχθησαν 251, ενώ προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση του Ισραήλ. Δύο χρόνια μετά κι ενώ ο πόλεμος έχει ήδη αφήσει πίσω του χιλιάδες νεκρούς και σχεδόν ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας κατεστραμμένη, φαίνεται πως ίσως υπάρχει κάποια ελπίδα για να επιτευχθεί η πολυπόθητη εκεχειρία και να σταματήσει η αιματοχυσία.  

Παραμονή της δεύτερης επετείου της επίθεσης της Χαμάς, ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να είναι δύσκολές – ενδεχομένως και χρονοβόρες – ενώ εν τω μεταξύ το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει τις επιθέσεις. Όπως μεταδίδουν τα διεθνή Μέσα, το βράδυ της Δευτέρας (6/10) κι ενώ οι διαπραγματεύσεις είχαν αρχίσει, στη Γάζα ακούστηκαν ήχοι εκρήξεων από αεροπορικές επιδρομές.

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με αιγυπτιακά μέσα Ενημέρωσης, καθώς και το Al Jazeera του Κατάρ, η πρώτη σειρά συνομιλιών ανάμεσα στη Χαμάς και τους μεσολαβητές - Αίγυπτος, Κατάρ, ΗΠΑ - ολοκληρώθηκε σε «θετική ατμόσφαιρα».

Το Al Qahera News, που πρόσκειται στην αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών, μετέδωσε ότι οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα (7/10) στο θέρετρο Σαρμ ελ Σέιχ της Ερυθράς Θάλασσας, πάντα ανάμεσα στη Χαμάς και τους μεσολαβητές. Εν τω μεταξύ, τη Δευτέρα (6/10) έφτασε και η αντιπροσωπεία του Ισραήλ.

Οι αντιπρόσωποι της Αιγύπτου και του Κατάρ «συνεργάζονται με τα δυο μέρη για να δημιουργηθεί μηχανισμός» που θα επιτρέψει την απελευθέρωση των ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση κρατουμένων, είχε αναφέρει το ίδιο μέσο νωρίτερα.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων αυτών συνομιλιών, σύμφωνα με το Reuters, η Χαμάς εξέφρασε ανησυχίες για το εάν το Ισραήλ θα δεσμευτεί σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός και σε συνολική αποχώρηση.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο Αιγύπτιο αξιωματούχο που μίλησε στο euronews, από την πλευρά των ΗΠΑ συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις ο ειδικός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ. Παράλληλα, αιγυπτιακά μέσα ανέφεραν ότι τόσο ο Στιβ Γουίτκοφ, όσο και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ και πρώην σύμβουλός του στην πρώτη του θητεία, έφτασαν στην Αίγυπτο και αναμένεται να συμμετάσχουν στις συνομιλίες.

Των Ισραηλινών ηγείται ο κορυφαίος διαπραγματευτής Ρον Ντέρμερ, ενώ ο Χαλίλ αλ Χαγιάχ ηγείται της αντιπροσωπείας της Χαμάς. Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής Οφίρ Φολκ θα είναι επίσης παρών μεταξύ άλλων για το Ισραήλ.

Δεν είναι σαφές πόσο καιρό αναμένεται να διαρκέσουν οι συνομιλίες. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα περιοριστούν «σε λίγες ημέρες το πολύ» και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τονίσει ότι η Χαμάς πρέπει να κινηθεί γρήγορα, «αλλιώς όλα τα στοιχήματα θα χαθούν».

Αξιωματούχοι της Χαμάς έχουν προειδοποιήσει ότι μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τον εντοπισμό των σωμάτων των ομήρων που είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2025 - 16:37
