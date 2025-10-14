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Κεραμέως: Κάθε νέα θέση εργασίας προσφέρει καλύτερες ευκαιρίες στους πολίτες
Εργασιακά
12:52 - 14 Οκτ 2025

Κεραμέως: Κάθε νέα θέση εργασίας προσφέρει καλύτερες ευκαιρίες στους πολίτες

Reporter.gr Newsroom
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Διευκρινίσεις για τις προβλέψεις του νέου εργασιακού νομοσχεδίου παρείχε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ.

Σχετικά με την πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ για τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, η κα Κεραμέως υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο δεν αφορά τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. «Το Δημόσιο δεν επηρεάζεται καθόλου από το νομοσχέδιο που συζητάμε. Δεν επηρεάζεται ούτε στο ελάχιστο. Το νομοσχέδιο αυτό αφορά στο πώς θα ενισχύσουμε τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, πώς θα διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις και πώς θα δώσουμε άλλη μία ώθηση στην αγορά εργασίας του ιδιωτικού τομέα», εξήγησε.

Απαντώντας στο ζήτημα του δήθεν 13ωρου, η υπουργός επισήμανε ότι υπάρχουν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις που επιθυμούν μεγαλύτερη διάρκεια εργασίας. «Έχουμε πάρα πολλές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που μας κατατίθενται στο Υπουργείο προς κύρωση οι οποίες προβλέπουν περισσότερες ώρες εργασίας. Τις υπογράφουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Ζητάνε να δουλεύουν έξι μέρες, επτά μέρες. Μερικές είναι παράνομες και γι΄ αυτό δεν έχουν την έγκριση του Υπουργείου». Τόνισε ότι το 13ωρο δεν είναι υποχρεωτικό και ότι η συγκεκριμένη έκφραση είναι παραπλανητική, καθώς αφορά έως 37 ημέρες το χρόνο, δηλαδή κατά αναλογία τρεις ημέρες το μήνα, και απαιτεί συμφωνία του εργαζόμενου.

Η κα Κεραμέως υπενθύμισε ότι και πέρυσι είχαν δημιουργηθεί παρόμοιες παρερμηνείες για την έκτακτη ημέρα βάρδιας, τονίζοντας ότι εφαρμογή είχε μόνο στο 0,1% των επιχειρήσεων. Στο νέο νομοσχέδιο, οι εργαζόμενοι θα αμείβονται με +40% για το 13ωρο και θα εργάζονται σε έναν εργοδότη, αποφεύγοντας τη μετακίνηση σε πολλούς χώρους.

Όσον αφορά στην άδεια των εργαζομένων, η υπουργός επεσήμανε ότι παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στην κατανομή της, ώστε για παράδειγμα γονείς με παιδιά που συμμετέχουν σε σχολικούς αγώνες να μπορούν να προσαρμόσουν την άδεια στις ανάγκες τους.

Η δυνατότητα τετραήμερης εργασίας επεκτείνεται για όλο το χρόνο, ενώ προηγουμένως ίσχυε μόνο για έξι μήνες. Η υπουργός έδωσε παράδειγμα: «Δουλεύω Δευτέρα με Πέμπτη και την Παρασκευή είμαι με τα παιδιά μου». Παράλληλα, για πρώτη φορά το επίδομα γονικής άδειας προβλέπεται αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο, ενώ επεκτείνεται το επίδομα κυοφορίας και λοχείας σε περισσότερες γυναίκες. «Δεν είναι υπέρ του εργαζομένου αυτές οι ρυθμίσεις;», διερωτήθηκε.

Η κα Κεραμέως τόνισε ότι το νομοσχέδιο επηρεάζει θετικά σημαντικό μέρος των εργαζομένων, ενισχύοντας την τετραήμερη εργασία, τα επιδόματα κυοφορίας και γονικής άδειας, ενώ καθίσταται υποχρεωτική η παρουσία συντονιστή ασφαλείας στα μεγάλα τεχνικά έργα.

Παράλληλα, η υπουργός εξέφρασε την απορία της για την προσπάθεια της αντιπολίτευσης να δαιμονοποιήσει τις επιχειρήσεις, τονίζοντας ότι η χώρα σήμερα έχει 500.000 νέες θέσεις εργασίας και ότι το νομοσχέδιο διευκολύνει τις επιχειρήσεις με ταχύτερες και πιο εύκολες προσλήψεις, λιγότερη γραφειοκρατία και κατάργηση εντύπων.

Τέλος, η κα Κεραμέως σημείωσε ότι η εισαγωγή του νομοσχεδίου γίνεται σε μια περίοδο όπου η ανεργία έχει πέσει από 18% στο 8%, με 500.000 νέες θέσεις εργασίας να έχουν δημιουργηθεί. «Αυτοί είναι αριθμοί, αλλά πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι. Και όταν λέμε ότι 500.000 συμπολίτες μας δεν δούλευαν, σήμερα δουλεύουν, αυτό σημαίνει στην πράξη περισσότερες δυνατότητες για τους ίδιους και τις οικογένειές τους να ζήσουν καλύτερα, να δημιουργήσουν και να ονειρευτούν», κατέληξε.

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