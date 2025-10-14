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Ένοικοι αυτοανατινάχτηκαν στη διάρκεια έξωσης στην Ιταλία: Νεκροί τρεις αστυνομικοί - Δέκα τραυματίες
Ειδήσεις
12:45 - 14 Οκτ 2025

Ένοικοι αυτοανατινάχτηκαν στη διάρκεια έξωσης στην Ιταλία: Νεκροί τρεις αστυνομικοί - Δέκα τραυματίες

Reporter.gr Newsroom
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Τραγική κατάληξη είχε στην Ιταλία η υπόθεση έξωσης μιας οικογένειας από αγρόκτημα στο Καστέλ Ντ’Ατζάνο, στην επαρχία της Βερόνα. Κατά τη διάρκεια επέμβασης των αστυνομικών για την εκκένωση της κατοικίας, σημειώθηκε τεράστια έκρηξη που σκότωσε τρεις αστυνομικούς και τραυμάτισε άλλους δέκα.

Στο διώροφο κτίριο βρίσκονταν τρεις άνθρωποι, μία γυναίκα 60 ετών και δύο άνδρες. Η έκρηξη προκλήθηκε από τουλάχιστον πέντε φιάλες υγραερίου που ήταν ανοιχτές, καθώς και βόμβες μολότοφ με τις οποίες οι ένοικοι είχαν γεμίσει το σπίτι. Το συμβάν έγινε αισθητό σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων, προκαλώντας πυρκαγιά και κατάρρευση του κτιρίου, η οποία καταπλάκωσε τους τρεις καραμπινιέρους.

Η 60χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε τραυματισμένη σε νοσοκομείο, όπως και ένας από τους δύο άνδρες που διέμεναν μαζί της. Ο αδελφός της, επίσης κάτοικος της αγροικίας, εγκατέλειψε την περιοχή και αναζητείται από τις αρχές.

«Πρόκειται για δραματικό συμβάν. Η έκρηξη φαίνεται να οφείλεται σε ηθελημένη διαρροή φυσικού αερίου. Οι ένοικοι δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν το σπίτι, στο οποίο είχαν κάνει κατάληψη, αλλά κανείς δεν περίμενε μια τόσο ακραία εξέλιξη», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι.

Η ιταλική αστυνομία διεξάγει έρευνες για να προσδιορίσει ακριβώς τις συνθήκες της έκρηξης και τα κίνητρα των δραστών, ενώ η περιοχή γύρω από το αγρόκτημα παραμένει αποκλεισμένη.

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