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Στερλίνα σε χαμηλό διμήνου: Αυξάνονται οι προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από την BoE
Ειδήσεις
12:36 - 14 Οκτ 2025

Στερλίνα σε χαμηλό διμήνου: Αυξάνονται οι προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από την BoE

Reporter.gr Newsroom
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Η βρετανική λίρα υποχώρησε σήμερα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών έναντι του δολαρίου, καθώς τα τελευταία στοιχεία για την αγορά εργασίας ενίσχυσαν τις προσδοκίες των επενδυτών για πιθανή μείωση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας (BoE).

Το νόμισμα ανέτρεψε νωρίτερα τα αρχικά του κέρδη και κατέγραψε πτώση έως και 0,6%, φτάνοντας στα 1,3253 δολάρια, επίπεδο που είχε να σημειωθεί από την 1η Αυγούστου. Παράλληλα, οι αγορές χρήματος τιμολογούν πλέον σχεδόν 9 μονάδες βάσης σε μειώσεις επιτοκίων από την BoE έως τα τέλη του έτους, έναντι 5 μονάδων πριν τη δημοσίευση των νέων στοιχείων.

Η αναθεώρηση αυτή ήρθε μετά από έκθεση που έδειξε απροσδόκητη άνοδο της ανεργίας και επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των μισθών στον ιδιωτικό τομέα.

Στον τομέα των κρατικών ομολόγων, τα βρετανικά gilts παρουσίασαν άνοδο σε όλη την καμπύλη αποδόσεων, με την απόδοση του 10ετούς να υποχωρεί έως και 5 μονάδες βάσης, στο 4,60%, το χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι τα νέα στοιχεία ενισχύουν τη θέση της «ήπιας» πτέρυγας της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της BoE. Η Modupe Adegbembo, οικονομολόγος της Jefferies International, σημειώνει ότι η αγορά ενδέχεται να υποτιμά την πιθανότητα περαιτέρω μειώσεων επιτοκίων και πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσουν τελικά τα επιτόκια.

Στις αγορές παραγώγων, το πτωτικό κλίμα για τη στερλίνα ενισχύεται, με τις λεγόμενες risk reversals να υποδεικνύουν αυξημένο ενδιαφέρον για περαιτέρω αποδυνάμωση του νομίσματος, ιδιαίτερα ενόψει της ανακοίνωσης του φθινοπωρινού Προϋπολογισμού του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παρά την καθοδική πορεία από τα μέσα Σεπτεμβρίου, αναλυτές όπως ο Valentin Marinov της Credit Agricole εκτιμούν ότι οι απώλειες ενδέχεται να είναι περιορισμένες, καθώς η BoE συνεχίζει να αξιολογεί αν και πότε θα προχωρήσει σε νέες μειώσεις επιτοκίων. Κατά συνέπεια, η πίεση στη στερλίνα μπορεί να αποδειχθεί προσωρινή, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

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