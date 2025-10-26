Νοσοκομειακοί γιατροί: 48ωρη απεργία στις 6 και 7 Νοεμβρίου

Με ανακοίνωση για δυναμική κινητοποίηση ενάντια στις αλλαγές που προωθούνται στη δημόσια υγεία από την κυβέρνηση, η ΟΕΝΓΕ καλεί τους νοσοκομειακούς γιατρούς σε σαρανταοχτάωρη απεργία το διήμερο 6 και 7 Νοέμβρη, μαζί με όλους τους υγειονομικούς που θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα της ΠΟΕΔΗΝ, η οποία προχωρά σε «Πανελλαδική Πανυγειονομική Κινητοποίηση την Πέμπτη 6/11/2025».

Η ομοσπονδία των νοσοκομειακών γιατρών προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στο υπουργείο Υγείας στις 7 Νοέμβρη, στις 12:00, με αιτήματα και διεκδικήσεις: Μαζικές μόνιμες προσλήψεις προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ανοιχτή προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων μέχρι την κάλυψή τους. Κατάργηση του ανώτερου ορίου δήλωσης 3 θέσεων/προκήρυξη.

Μονιμοποίηση όλων των επικουρικών και συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Άμεση διακοπή του αίσχους των μετακινήσεων.

Αύξηση του βασικού μισθού 20% άμεσα για όλες τις βαθμίδες. Επαναφορά 13ου – 14ου μισθού.

Διπλασιασμός της ωριαίας εφημεριακής αποζημίωσης. Έγκαιρη (με τη μισθοδοσία του επόμενου μήνα ), στο ακέραιο, πληρωμή του συνόλου των δεδουλευμένων εφημεριών.

Κατάργηση του απαράδεκτου διαχωρισμού σε πρόσθετες και τακτικές και του μνημονιακού πλαφόν του 12% στις υπεράριθμες (πέραν του ανώτατου προβλεπόμενου ορίου για κάθε ζώνη), που οδηγεί σε αυθαίρετες οριζόντιες περικοπές στις πληρωμές δεδουλευμένων εφημεριών.

Χορήγηση επιδόματος βιβλιοθήκης, αφορολόγητο. Χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας.

Όχι στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. 5ήμερο/6ωρο/30ωρο, μία ενεργή εφημερία την εβδομάδα, ρεπό την επόμενη μέρα.

Αποκλειστική κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση για δωρεάν εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των γιατρών, μέτρα για την εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών.

Να αποσυρθεί άμεσα η τροπολογία που επιτρέπει την παραμονή στην εργασία γιατρών μετά το 67ο έτος ηλικίας.

Ικανοποίηση του συνόλου των αιτημάτων της ΟΕΝΓΕ για τις άγονες περιοχές. Άμεσα να χορηγηθούν τα θεσπισμένα (μισθολογικά κ.λπ.) κίνητρα και στους επικουρικούς γιατρούς που εργάζονται στις άγονες περιοχές.

Να λειτουργήσει άμεσα το σύνολο των κλειστών χειρουργικών αιθουσών.

Αποκλειστική χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των σύγχρονων αναγκών. Κατάργηση κάθε είδους πληρωμής των ασθενών.