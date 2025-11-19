Η ψηφιοποίηση των καρτελών ενσήμων «τρέχει» με ταχύτητα – Η εικόνα της προόδου έως σήμερα

Η ψηφιοποίηση των καρτελών ενσήμων προχωρά με ταχείς ρυθμούς, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα έργα εκσυγχρονισμού του ασφαλιστικού συστήματος.

Ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί τα στοιχεία για πέντε πρώην ταμεία – ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΝ, ΤΕΑΥΕΚ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΤΣΑΥ – δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους από 600.000 ασφαλισμένους να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους.

Μέχρι στιγμής έχουν ψηφιοποιηθεί 10 εκατομμύρια καρτέλες από το σύνολο των 53 εκατομμυρίων, με τη διαδικασία να αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026. Το έργο αυτό θα συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, καθώς ήδη η πρόοδος είναι αισθητή: ο χρόνος απονομής κύριας σύνταξης έχει μειωθεί θεαματικά, από τις 500 ημέρες το 2019 στις μόλις 42 σήμερα.

Ο ΕΦΚΑ διαθέτει πλέον περισσότερες από 130 ψηφιακές υπηρεσίες, ενώ μέσω της εφαρμογής myEFKA οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, αποφεύγοντας τον συνωστισμό στα γραφεία και κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο.

Για την υλοποίηση του εγχειρήματος συνεργάζονται στενά το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διασφαλίζοντας τον συντονισμό και την αποτελεσματικότητα ενός έργου που θέτει τα θεμέλια για ένα σύγχρονο, πλήρως ψηφιοποιημένο ασφαλιστικό σύστημα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-decj0p3wwe3t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}