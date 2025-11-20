Ανασφάλιστοι υπερήλικες: «Σύνταξη» 409 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ – Όσα πρέπει να γνωρίζετε
Εργασιακά
08:30 - 20 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) παρέχει μηνιαίο επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης 409,13 ευρώ σε ανασφάλιστους υπερήλικες, δηλαδή σε όσους δεν έχουν κατοχυρωμένο δικαίωμα σύνταξης.

Η συγκεκριμένη παροχή αποτελεί σημαντική οικονομική στήριξη για όσους δεν συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης ή βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση, καλύπτοντας βασικές ανάγκες διαβίωσης.

Το επίδομα αποτελεί κρίσιμο μέτρο κοινωνικής προστασίας, ιδίως για ηλικιωμένους που δεν έχουν πρόσβαση σε συνταξιοδοτικό εισόδημα. Παράλληλα, ενισχύει την οικονομική αυτονομία τους και διασφαλίζει την πρόσβασή τους σε βασικές υπηρεσίες υγείας.

Η υποστήριξη των ανασφάλιστων υπερηλίκων μέσω του ΟΠΕΚΑ εντάσσεται στα μέτρα κοινωνικής αλληλεγγύης της χώρας και αναδεικνύει τη σημασία της στοχευμένης βοήθειας σε ομάδες που κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα

Για να είναι κάποιος επιλέξιμος, πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια ηλικίας, εισοδήματος, διαμονής και περιουσίας:

Ηλικία: Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Σύνταξη: Δεν πρέπει να λαμβάνουν σύνταξη πάνω από 409,13 ευρώ, είτε από ελληνικό είτε από ξένο φορέα. Αν η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη είναι χαμηλότερη, η διαφορά συμπληρώνεται μέσω του επιδόματος.

Διαμονή στην Ελλάδα: Απαιτούνται τουλάχιστον 15 συνεχόμενα έτη μόνιμης διαμονής στη χώρα ή 10 συνεχόμενα έτη πριν την αίτηση, σε διάστημα ηλικίας 17–67 ετών.

Έτη διαμονής: Το πλήρες επίδομα καταβάλλεται σε όσους έχουν τουλάχιστον 35 χρόνια διαμονής στην Ελλάδα. Σε περιπτώσεις μικρότερου αριθμού ετών, το ποσό μειώνεται αναλογικά.

Εισοδηματικά όρια: Ατομικό εισόδημα έως 4.320 ευρώ ετησίως και οικογενειακό έως 8.640 ευρώ για ζευγάρια.

Περιουσιακά κριτήρια: Ακίνητη περιουσία έως 90.000 ευρώ και κινητή περιουσία έως 6.000 ευρώ.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί, είναι ότι από τον υπολογισμό του εισοδήματος εξαιρούνται ορισμένα επιδόματα, όπως:

  • επιδόματα αναπηρίας,
  • διατροφή ανηλίκων,
  • επίδομα ανεργίας και άλλα ειδικά βοηθήματα.

Επιπλέον, το επίδομα δεν καταβάλλεται σε μοναχούς ή μοναχές, κρατούμενους, καθώς και σε άτομα των οποίων ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη πάνω από 409,13 ευρώ.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του Κέντρου Κοινότητας του τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων, ενώ σε περίπτωση μεταβολής του ποσού σύνταξης ή άλλης παροχής, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα τον ΟΠΕΚΑ.

Παροχές υγείας

Όσοι λαμβάνουν το επίδομα και δεν καλύπτονται αλλιώς για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έχουν δικαίωμα δωρεάν νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης στις δημόσιες δομές υγείας με τη χρήση του ΑΜΚΑ.

