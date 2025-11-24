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Μιχαηλίδου: 6.083 παιδιά παίρνουν voucher στη Β’ Πρόσκληση για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
Εργασιακά
19:40 - 24 Νοε 2025

Μιχαηλίδου: 6.083 παιδιά παίρνουν voucher στη Β’ Πρόσκληση για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Reporter.gr Newsroom
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Ανακοινώθηκαν σήμερα τα οριστικά αποτελέσματα της Β’ Πρόσκλησης για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, με 6.083 παιδιά να λαμβάνουν voucher για το έτος 2025-2026, σε σύνολο 6.497 έγκυρων αιτήσεων.

Η πρόσκληση απευθύνθηκε σε οικογένειες με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων παιδιών σε δομές προσχολικής εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης.

"Σήμερα ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα της δεύτερης πρόσκλησης και αποδεικνύουμε την ευθύνη και τη συνέπεια στη δέσμευση ότι όλα τα παιδιά θα λαμβάνουν ποιοτική προσχολική εκπαίδευση και εμπλουτισμένη δημιουργική απασχόληση. Αυξήσαμε τα εισοδηματικά όρια, διορθώσαμε την αδικία, που έπληττε κυρίως τις πολύτεκνες οικογένειες, και στεκόμαστε δίπλα στους γονείς εναρμονίζοντας την οικογενειακή ζωή με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις δραστηριότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας", σημείωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

"Η φροντίδα, επιπλέον, 6.083 παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς είναι μια υπόσχεση που πραγματοποιήθηκε γρήγορα, στοχευμένα και αποτελεσματικά. Είναι μια παροχή που ήρθε για να ενδυναμώσει τις οικογένειες, να ωφελήσει ακόμα περισσότερα παιδιά και να προσθέσει το δικό της θετικό βάρος στην αντιστροφή της δημογραφικής κρίσης", συνέχισε η υπουργός.

Στη Β’ Πρόσκληση ανταποκρίθηκαν γονείς με αυξημένα οικογενειακά εισοδήματα, ενώ ικανοποιήθηκαν στο σύνολό τους όλες οι αιτήσεις με πλήρη φάκελο, που αφορούσαν παιδιά προσχολικής ηλικίας για την εγγραφή τους σε σταθμούς όλων των κατηγοριών.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση του προγράμματος "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης", περιόδου 2025-2026, έχει προϋπολογισμό 20.000.000 ευρώ, υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ).

Τα οριστικά αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ https://www.eetaa.gr/

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