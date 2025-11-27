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Αυξήσεις μισθών σε τρεις μεγάλους κλάδους φέρνει το νέο πλαίσιο των Συλλογικών Συμβάσεων
Εργασιακά
21:33 - 27 Νοε 2025

Αυξήσεις μισθών σε τρεις μεγάλους κλάδους φέρνει το νέο πλαίσιο των Συλλογικών Συμβάσεων

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικές αυξήσεις στους κλαδικούς μισθούς φέρνει η νέα κοινωνική συμφωνία κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων, με χιλιάδες εργαζόμενους να βλέπουν άμεσα οφέλη από την επαναφορά και επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων.

Κλάδος Μετάλλου

Στον κλάδο απασχολούνται περίπου 145.000 εργαζόμενοι, εκ των οποίων σήμερα καλύπτονται από ΣΣΕ περίπου 60.000. Μεγάλο μέρος όσων αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα δει αύξηση 12%, δηλαδή +93 ευρώ το μήνα. Έτσι ο εισαγωγικός μισθός ανεβαίνει από 873 ευρώ σε 966 ευρώ μηνιαίως.

Ναυτιλιακά πρακτορεία

Περίπου 2.000 εργαζόμενοι θα έχουν ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις. Οι κλαδικοί μισθοί, που σήμερα κυμαίνονται από 1.156 έως 2.638 ευρώ, θα ενισχυθούν σημαντικά. Για όσους αμείβονται σήμερα με 880 ευρώ, η αύξηση φτάνει το 31%, δηλαδή +276 ευρώ, με εφαρμογή από τις αρχές του 2026.

Τουριστικά γραφεία

Στον κλάδο εργάζονται περίπου 20.000 άτομα. Οι κλαδικοί μισθοί (968–1.785 ευρώ) αυξάνονται κατά 10%, δηλαδή κατά +88 ευρώ μηνιαίως, διαμορφώνοντας ένα νέο επίπεδο αποδοχών για τον κλάδο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dejo4d64o1bd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι βασικές αλλαγές

Η κοινωνική συμφωνία, που ανακοινώθηκε στο υπουργείο Εργασίας παρουσία της υπουργού Νίκης Κεραμέως, του προέδρου του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου και του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, σηματοδοτεί την ουσιαστική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων από το 2026.

- Πιο εύκολη επέκταση των ΣΣΕ, καθώς το απαιτούμενο ποσοστό κάλυψης μειώνεται από 50% σε 40%.

- Πλήρης προστασία εργαζομένων ακόμη και μετά τη λήξη των ΣΣΕ, ενισχύοντας τη σταθερότητα του εργασιακού πλαισίου.

- Ταχύτερη επίλυση διαφορών μέσω ΟΜΕΔ, με διαδικασίες που επιταχύνονται σημαντικά.

- Κεντρική διαφορά: Η ατομική σύμβαση αφορά έναν εργαζόμενο και έναν εργοδότη, ενώ η συλλογική καθορίζει ενιαία δικαιώματα και μισθούς για ολόκληρο τον κλάδο ή επάγγελμα.

    Τελευταία τροποποίηση στις 27/11/2025 - 22:02
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