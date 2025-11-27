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Σε κλοιό κακοκαιρίας η χώρα: Η Adel προκαλεί πλημμύρες στη Δύση και αναστάτωση στο Λεκανοπέδιο
Ειδήσεις
20:00 - 27 Νοε 2025

Σε κλοιό κακοκαιρίας η χώρα: Η Adel προκαλεί πλημμύρες στη Δύση και αναστάτωση στο Λεκανοπέδιο

Reporter.gr Newsroom
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Η κακοκαιρία Adel πλήττει σφοδρά την Πέμπτη (27/11) την Αττική, με έντονη βροχόπτωση να δημιουργεί ήδη σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Σοβαρή συμφόρηση καταγράφεται σε βασικούς άξονες όπως οι λεωφόροι Βασιλίσσης Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Αλεξάνδρας, η Αθηνών–Λαμίας, ο Κηφισός καθώς και η Αττική Οδός.

Την ίδια στιγμή, η δυτική Ελλάδα εξακολουθεί να δέχεται το ισχυρό χτύπημα της κακοκαιρίας, με την Κέρκυρα και την Αιτωλοακαρνανία να περνούν μια πολύ δύσκολη νύχτα λόγω των ασταμάτητων βροχών και των έντονων καταιγίδων. Από το βράδυ της Τετάρτης (26/11) είχε σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των περιοχών για περιορισμό των μετακινήσεων, καθώς τα φαινόμενα είχαν ήδη προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές.

Η ΕΜΥ, σε νεότερη επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της, επισημαίνει ότι το διήμερο που ξεκινά σήμερα αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητικό, με τα φαινόμενα να συνεχίζονται και να εντείνονται σε αρκετές περιοχές.

Στην κεντρική Κέρκυρα, η κατάσταση έφτασε στα όρια: ρέματα υπερχείλισαν και σημειώθηκαν κατολισθήσεις σε σημεία όπως οι Άγιοι Δέκα, οι Μπενίτσες και η Δασιά. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Ποταμό, όπου οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε λίμνες, καθώς και στον κάμπο της Αλεπούς και το Τρίκλινο. Η Πυροσβεστική δέχεται διαρκώς κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από υπόγεια και ισόγεια, αλλά και για κοπές δέντρων, ενώ τα σχολεία στην κεντρική Κέρκυρα θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους.

Στην Αιτωλοακαρνανία, υπερχείλιση ρέματος στο Ζευγαράκι του Δήμου Αγρινίου προκάλεσε σοβαρά προβλήματα, με συνεργεία του δήμου να παρεμβαίνουν άμεσα για την προστασία κατοικημένων περιοχών. Αντίστοιχα, δυσκολίες καταγράφονται στο Ρίβιο και στην Εθνική Οδό Αγρινίου–Αμφιλοχίας, λόγω της υπερχείλισης του ρέματος Πεταλά από την επίμονη βροχόπτωση. Κλειστά θα μείνουν σήμερα και τα σχολεία στο Ξηρόμερο, για προληπτικούς λόγους.

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