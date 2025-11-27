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Δέσμευση περιουσίας δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης Novartis
Πολιτική
20:40 - 27 Νοε 2025

Δέσμευση περιουσίας δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης Novartis

Reporter.gr Newsroom
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Σε δέσμευση της περιουσίας των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, σύμφωνα με πληροφορίες. Οι δύο μάρτυρες είχαν ήδη καταδικαστεί πρωτόδικα για ψευδείς καταθέσεις εις βάρος πολιτικών προσώπων, γεγονός που –όπως επισημαίνει η Αρχή– θέτει υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα υπαγωγής τους στο καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την έρευνα της Αρχής εξετάστηκαν χρηματικές ροές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελβετίας, καθώς και τραπεζικές καταθέσεις σε ΗΠΑ και Ελλάδα. Τα ευρήματα, σύμφωνα με το πόρισμα, υποδεικνύουν ότι οι συγκεκριμένες καταθέσεις και μεταφορές χρημάτων ενδέχεται να συνδέονται με οικονομικά οφέλη που σχετίζονται με τις επίμαχες ψευδείς καταθέσεις.

Στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκαν καταθέσεις ύψους περίπου 10 και 17 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, καθώς και πιστώσεις σε συνολικά 12 πρόσωπα. Η Αρχή προχώρησε σε ενημέρωση των τραπεζικών αρχών Ελλάδας και Ελβετίας, ενώ το πλήρες πόρισμα διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών. Η Εισαγγελία καλείται πλέον να εξετάσει εάν προκύπτουν ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, πράξη που συνιστά κακούργημα.

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