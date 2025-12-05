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ΣΕΗ: Σε γενική απεργία οι ηθοποιοί - Κλειστά σήμερα 5/12 όλα τα θέατρα της χώρας
Εργασιακά
12:27 - 05 Δεκ 2025

ΣΕΗ: Σε γενική απεργία οι ηθοποιοί - Κλειστά σήμερα 5/12 όλα τα θέατρα της χώρας

Reporter.gr Newsroom
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Σε 24ωρη απεργία προχωρά σήμερα το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, διεκδικώντας την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μετά από 13–14 χρόνια απουσίας θεσμικής ρύθμισης. Όλα τα θέατρα της χώρας παραμένουν κλειστά, ενώ το ΣΕΗ καλεί τους ηθοποιούς και το κοινό σε απεργιακή συγκέντρωση στη Βουκουρεστίου στις 19:00.

Στην ανακοίνωση του ο ΣΕΗ αναφέρει: «Απεργούμε γιατί ζητάμε την υπογραφή και εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης μας όπως την έχει αποφασίσει ο κλάδος μας σε γενική συνέλευση.

Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κοροϊδεύει η εργοδοσία έναν ολόκληρο κλάδο με αλλεπάλληλα ραντεβού που ακυρώνονται . Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κάνουμε μήνες πρόβες χωρίς να τις πληρωνόμαστε.

Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να βγάζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ στο όνομα μας κι εμείς να εργαζόμαστε χωρίς συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα. Απεργούμε γιατί με αυτούς τους όρους δεν μπορούμε να κάνουμε το θέατρο που ονειρευτήκαμε.

Την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη τα θέατρα θα είναι άδεια γιατί εμείς θα είμαστε στο δρόμο.

Καλούμε τους παραγωγούς να κλείσουν επιτέλους την προπώληση για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία του κοινού στα θέατρα που απεργουν.

Καλούμε όλους τους ηθοποιούς και το κοινό μας να βρεθούμε όλοι μαζί στη συγκέντρωση μας την Παρασκευή στις 19.00 στη Βουκουρεστίου.

Το θέατρο είμαστε εμείς».

Την κινητοποίηση στηρίζουν τα περισσότερα σωματεία που σχετίζονται με το θέατρο όπως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, καταγγέλλοντας τη συνεχή διάβρωση των εργασιακών όρων, τη μη υπογραφή ΣΣΕ και τις τακτικές καθυστέρησης από τις εργοδοτικές ενώσεις (ΠΕΘ, ΕΝΘΕΠΑ). Επιρρίπτει επίσης ευθύνες στην κυβέρνηση για ανοχή και απουσία παρέμβασης, καθώς και για την υποβάθμιση της Επιθεώρησης Εργασίας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως: «Εδώ και χρόνια γινόμαστε μάρτυρες στην ολοένα και αυξανόμενη διάβρωση του εργασιακού τοπίου, στην καταστρατήγηση των όρων εργασίας μας, στη μη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Οι κινητοποιήσεις αυτές έρχονται ως σθεναρή αντίδραση σε ένα όλο και πιο επιβαρυντικό κλίμα για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στην Τέχνη και τον Πολιτισμό.

Οι τακτικές των εργοδοτικών ενώσεων του θεάτρου (ΠΕΘ, ΕΝΘΕΠΑ) είναι γνωστές. Εμπαιγμός της εργατικής πλευράς, προσχήματα, καθυστερήσεις, κωλύματα και καμία διάθεση για συναίνεση και σοβαρή αντιμετώπιση των δίκαιων αιτημάτων των εργαζόμενων. Ο κλάδος μένει χωρίς συλλογική σύμβαση εδώ και 14 χρόνια.

Σε αυτό το κλίμα αυθαιρεσίας και εμπαιγμών από τους θεατρικούς παραγωγούς, η κυβέρνηση δείχνει ανοχή, κωφεύει, αρνείται να επαναφέρει το καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας όπως υπήρξε στα προ μνημονίων χρόνια και υποβαθμίζει συνειδητά την Επιθεώρηση Εργασίας.

Σε ένα εργασιακό τοπίο, όπου οι ατομικές συμφωνίες αποτελούν την κύρια σύμβαση εργασίας, όπου οι μισθοί και οι απολαβές ροκανίζονται συνεχώς και τα κατοχυρωμένα δικαιώματα μας καταπατώνται, δηλώνουμε το παρόν, συμπράττουμε και κινητοποιούμαστε συλλογικά.

ΖΗΤΑΜΕ:

Άμεση υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στους κλάδους μας και σεβασμό στην τήρηση και ισότιμη θεσμική αντιμετώπιση των όρων τους.

Υπεράσπιση της εργασιακή αξιοπρέπειας.

Τέλος στην κοροϊδία και τον εμπαιγμό των εργαζομένων από την εργοδοσία.

Καμία πρόβα απλήρωτη.

Αξιοπρεπείς μισθούς, στο ύψος του δυσανάλογου και βαρύτατου κόστους διαβίωσης.

Τέλος στην υποδηλωμένη-ανασφάλιστη εργασία».

Στήριξη στην απεργία εκφράζει και ο Σύλλογος Σπουδαστών Σχολών Χορού, Θεάτρου και Κινηματογράφου, καλώντας τους σπουδαστές να συμμετέχουν ενεργά στην κινητοποίηση με ανακοίνωση της όπου αναφέρει: καλεί όλες τις σπουδάστριες και όλους τους σπουδαστές να στηρίξουν την απεργία που κήρυξε το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη, ως κλιμάκωση του αγώνα για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τον κλάδο, με τις εργοδοτικές ενώσεις ΠΕΘ (Πανελλήνια Ένωση Θεάτρου) και ΕΝΘΕΠΑ (Ένωση Θεατρικών Παραγωγών)].

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