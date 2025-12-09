Έρευνα ManpowerGroup: Τάσεις ενίσχυσης στην ελληνική αγορά εργασίας - Το 31% των εργοδοτών σχεδιάζει προσλήψεις

Ακόμη, για το 52% των επιχειρήσεων, τα επίπεδα στελέχωσης αναμένεται να παραμείνουν σταθερά, με το 3% να παραμένει αβέβαιο.
Ο δείκτης Προοπτικών Απασχόλησης (NEO) διαμορφώνεται στις +19 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο τόσο σε τριμηνιαία (+3) όσο και σε ετήσια βάση (+8). Παρά τη θετική πορεία, η Ελλάδα τοποθετείται χαμηλότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο κατά 5 μονάδες.
Οι τάσεις ανά κλάδο
Αισθητή είναι η ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησης σε αρκετούς τομείς της οικονομίας:
- Τεχνολογία, Μέσα & Τηλεπικοινωνίες (43%): Ο ισχυρότερος κλάδος, με άνοδο 16 μονάδων από το προηγούμενο τρίμηνο.
- Τουρισμός, Ξενοδοχεία & Εστίαση (35%): Πρωταγωνιστεί στη βελτίωση, καταγράφοντας ενίσχυση 41 μονάδων.
- Βιομηχανία (34%): Σημαντική άνοδος 16 μονάδων.
Πιο συγκρατημένες προσδοκίες εμφανίζονται σε:
- Εμπόριο & Logistics (17%)
- Χρηματοοικονομικά & Ασφάλειες (11%)
- Κατασκευές & Ακίνητα (9%)
- Επαγγελματικές, Επιστημονικές & Τεχνικές Υπηρεσίες (9%)
- Δημόσιος Τομέας, Υγεία & Κοινωνικές Υπηρεσίες (5%)
- Κοινωφελείς Υπηρεσίες & Φυσικοί Πόροι (4%)
Ξεχωριστή παρακολούθηση γίνεται για τον κλάδο της Πληροφορικής (36%), λόγω της πολυκλαδικής φύσης του.
Παράγοντες Αύξησης και Μείωσης Στελέχωσης
1ον. Λόγοι αύξησης προσωπικού
- Εταιρική ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας: 34%
- Επέκταση σε νέους τομείς: 27%
- Κάλυψη θέσεων λόγω παλαιότερων αποχωρήσεων: 23%
2ον. Λόγοι μείωσης προσωπικού
- Οικονομικές πιέσεις: 30%
- Αποχωρήσεις εργαζομένων χωρίς άμεση αντικατάσταση: 24%
- Αυτοματοποίηση ρόλων: 23%
Περιφερειακές Προοπτικές
- Αττική (21%): Διατηρεί την πρωτιά, με σταθερές και ενισχυμένες ετήσιες προοπτικές.
- Υπόλοιπη Ελλάδα (18%): Η μεγαλύτερη τριμηνιαία αύξηση (+8 μονάδες).
- Βόρεια Ελλάδα (12%): Διατηρεί θετικό πρόσημο.
Κατά Μέγεθος Οργανισμού
- Μεσαίοι οργανισμοί 50–249 εργαζομένων (33%): Καταγράφουν τις ισχυρότερες προσδοκίες.
- Μικρομεσαίοι 10–49 εργαζομένων (14%): Παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη τριμηνιαία βελτίωση (+11 μονάδες).
Θετικά ποσοστά καταγράφονται σε όλες τις κατηγορίες μεγέθους.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ManpowerGroup Greece Χαράλαμπος Καζαντζίδης επισημαίνει ότι η ελληνική αγορά εργασίας «συνεχίζει σε σταθερή ανοδική πορεία», με τους κλάδους της Τεχνολογίας και του Τουρισμού να αποτελούν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης. Όπως τονίζει, παράγοντες όπως η αυξημένη κατανάλωση, οι επενδύσεις και η δυναμική της μεταποίησης ενισχύουν περαιτέρω τις προοπτικές, ενώ η ζήτηση για εξειδικευμένες δεξιότητες παραμένει υψηλή.
Παγκόσμια Εικόνα Απασχόλησης
Σε διεθνές επίπεδο, οι προθέσεις πρόσληψης για το α’ τρίμηνο του 2026 διαμορφώνονται στο 24%, σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η έρευνα καλύπτει πάνω από 39.000 εργοδότες σε 41 χώρες.
Οι πιο αισιόδοξοι κλάδοι παγκοσμίως:
- Χρηματοοικονομικά & Ασφάλειες (32%)
- Τεχνολογία, Μέσα & Τηλεπικοινωνίες (29%)
- Κατασκευές & Ακίνητα (27%)
Οι πιο επιφυλακτικοί:
- Δημόσιος Τομέας, Υγεία & Κοινωνικές Υπηρεσίες (20%)
- Κοινωφελείς Υπηρεσίες & Φυσικοί Πόροι (22%)
- Εμπόριο & Logistics (23%)
Οι μεσαίες επιχειρήσεις διεθνώς (250–999 εργαζόμενοι) εμφανίζουν τις υψηλότερες προθέσεις πρόσληψης (28%).
Πρωταθλήτρια στις προσλήψεις αναδεικνύεται η Βραζιλία (54%), ενώ η περιοχή Ευρώπης - Μέσης Ανατολής παρουσιάζει τις πιο χαμηλές προσδοκίες (20%). Οι πιο αδύναμες επιδόσεις σημειώνονται σε Ηνωμένο Βασίλειο (13%), Ρουμανία (0%) και Σλοβακία (-3%).