ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Έρευνα ManpowerGroup: Τάσεις ενίσχυσης στην ελληνική αγορά εργασίας - Το 31% των εργοδοτών σχεδιάζει προσλήψεις
Εργασιακά
17:20 - 09 Δεκ 2025

Έρευνα ManpowerGroup: Τάσεις ενίσχυσης στην ελληνική αγορά εργασίας - Το 31% των εργοδοτών σχεδιάζει προσλήψεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Θετικές προοπτικές εμφανίζει η ελληνική αγορά εργασίας για τις αρχές του 2026, σύμφωνα με τη νέα Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup. Από τους 520 εργοδότες που συμμετείχαν, το 31% δηλώνει ότι σκοπεύει να αυξήσει το προσωπικό του, ενώ το 14% προβλέπει μείωση. 

Ακόμη, για το 52% των επιχειρήσεων, τα επίπεδα στελέχωσης αναμένεται να παραμείνουν σταθερά, με το 3% να παραμένει αβέβαιο.

Ο δείκτης Προοπτικών Απασχόλησης (NEO) διαμορφώνεται στις +19 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο τόσο σε τριμηνιαία (+3) όσο και σε ετήσια βάση (+8). Παρά τη θετική πορεία, η Ελλάδα τοποθετείται χαμηλότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο κατά 5 μονάδες.

Οι τάσεις ανά κλάδο

Αισθητή είναι η ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησης σε αρκετούς τομείς της οικονομίας:

  • Τεχνολογία, Μέσα & Τηλεπικοινωνίες (43%): Ο ισχυρότερος κλάδος, με άνοδο 16 μονάδων από το προηγούμενο τρίμηνο.
  • Τουρισμός, Ξενοδοχεία & Εστίαση (35%): Πρωταγωνιστεί στη βελτίωση, καταγράφοντας ενίσχυση 41 μονάδων.
  • Βιομηχανία (34%): Σημαντική άνοδος 16 μονάδων.

Πιο συγκρατημένες προσδοκίες εμφανίζονται σε:

  • Εμπόριο & Logistics (17%)
  • Χρηματοοικονομικά & Ασφάλειες (11%)
  • Κατασκευές & Ακίνητα (9%)
  • Επαγγελματικές, Επιστημονικές & Τεχνικές Υπηρεσίες (9%)
  • Δημόσιος Τομέας, Υγεία & Κοινωνικές Υπηρεσίες (5%)
  • Κοινωφελείς Υπηρεσίες & Φυσικοί Πόροι (4%)

Ξεχωριστή παρακολούθηση γίνεται για τον κλάδο της Πληροφορικής (36%), λόγω της πολυκλαδικής φύσης του.

Παράγοντες Αύξησης και Μείωσης Στελέχωσης

1ον. Λόγοι αύξησης προσωπικού

  • Εταιρική ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας: 34%
  • Επέκταση σε νέους τομείς: 27%
  • Κάλυψη θέσεων λόγω παλαιότερων αποχωρήσεων: 23%

2ον. Λόγοι μείωσης προσωπικού

  • Οικονομικές πιέσεις: 30%
  • Αποχωρήσεις εργαζομένων χωρίς άμεση αντικατάσταση: 24%
  • Αυτοματοποίηση ρόλων: 23%

Περιφερειακές Προοπτικές

  • Αττική (21%): Διατηρεί την πρωτιά, με σταθερές και ενισχυμένες ετήσιες προοπτικές.
  • Υπόλοιπη Ελλάδα (18%): Η μεγαλύτερη τριμηνιαία αύξηση (+8 μονάδες).
  • Βόρεια Ελλάδα (12%): Διατηρεί θετικό πρόσημο.

Κατά Μέγεθος Οργανισμού

  • Μεσαίοι οργανισμοί 50–249 εργαζομένων (33%): Καταγράφουν τις ισχυρότερες προσδοκίες.
  • Μικρομεσαίοι 10–49 εργαζομένων (14%): Παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη τριμηνιαία βελτίωση (+11 μονάδες).

Θετικά ποσοστά καταγράφονται σε όλες τις κατηγορίες μεγέθους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ManpowerGroup Greece Χαράλαμπος Καζαντζίδης επισημαίνει ότι η ελληνική αγορά εργασίας «συνεχίζει σε σταθερή ανοδική πορεία», με τους κλάδους της Τεχνολογίας και του Τουρισμού να αποτελούν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης. Όπως τονίζει, παράγοντες όπως η αυξημένη κατανάλωση, οι επενδύσεις και η δυναμική της μεταποίησης ενισχύουν περαιτέρω τις προοπτικές, ενώ η ζήτηση για εξειδικευμένες δεξιότητες παραμένει υψηλή.

Παγκόσμια Εικόνα Απασχόλησης

Σε διεθνές επίπεδο, οι προθέσεις πρόσληψης για το α’ τρίμηνο του 2026 διαμορφώνονται στο 24%, σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η έρευνα καλύπτει πάνω από 39.000 εργοδότες σε 41 χώρες.

Οι πιο αισιόδοξοι κλάδοι παγκοσμίως:

  • Χρηματοοικονομικά & Ασφάλειες (32%)
  • Τεχνολογία, Μέσα & Τηλεπικοινωνίες (29%)
  • Κατασκευές & Ακίνητα (27%)

Οι πιο επιφυλακτικοί:

  • Δημόσιος Τομέας, Υγεία & Κοινωνικές Υπηρεσίες (20%)
  • Κοινωφελείς Υπηρεσίες & Φυσικοί Πόροι (22%)
  • Εμπόριο & Logistics (23%)

Οι μεσαίες επιχειρήσεις διεθνώς (250–999 εργαζόμενοι) εμφανίζουν τις υψηλότερες προθέσεις πρόσληψης (28%).

Πρωταθλήτρια στις προσλήψεις αναδεικνύεται η Βραζιλία (54%), ενώ η περιοχή Ευρώπης - Μέσης Ανατολής παρουσιάζει τις πιο χαμηλές προσδοκίες (20%). Οι πιο αδύναμες επιδόσεις σημειώνονται σε Ηνωμένο Βασίλειο (13%), Ρουμανία (0%) και Σλοβακία (-3%).

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έρευνα: Οι 10 πιο ελκυστικοί εργοδότες στην Ελλάδα για το 2026
Εργασιακά

Έρευνα: Οι 10 πιο ελκυστικοί εργοδότες στην Ελλάδα για το 2026

Αγορά εργασίας: Οι κλάδοι που προχωρούν σε προσλήψεις
Εργασιακά

Αγορά εργασίας: Οι κλάδοι που προχωρούν σε προσλήψεις

Πώς διαμορφώνονται οι προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα και ποιοι κλάδοι πρωταγωνιστούν
Εργασιακά

Πώς διαμορφώνονται οι προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα και ποιοι κλάδοι πρωταγωνιστούν

Eurobank: Η ελληνική αγορά εργασίας πλησιάζει την πλήρη απασχόληση, αλλά παραμένει αναποτελεσματική
Οικονομία

Eurobank: Η ελληνική αγορά εργασίας πλησιάζει την πλήρη απασχόληση, αλλά παραμένει αναποτελεσματική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/06/2026 - 17:19

Αλβανία: Η «επανάσταση των Φλαμίνγκο» γιγαντώνεται – Ανυποχώρητος ο Ράμα

Πολιτική
21/06/2026 - 16:59

Κεφαλογιάννη: Συναντήσεις με φορείς και εγκαίνια έκθεσης στη Σύρο

Ειδήσεις
21/06/2026 - 16:41

Ελβετία: Αισιόδοξα μηνύματα Βανς για την «ιστορική συνάντηση» ΗΠΑ-Ιράν – Προτάσσει τον Λίβανο η Τεχεράνη

Ειδήσεις
21/06/2026 - 16:17

Δέκα χρόνια μετά το Brexit οι Βρετανοί το ξανασκέφτονται – Θετική η ΕΕ σε ενδεχόμενη επιστροφή

Magazino
21/06/2026 - 15:44

Release Athens 2026: Η Protergia δίνει ξανά ενέργεια στο μεγάλο φεστιβάλ του καλοκαιριού

Magazino
21/06/2026 - 15:15

«Ελληνικές Μικρές Ιστορίες»: Οι βραβευμένες ταινίες από τις Νύχτες Πρεμιέρας ταξιδεύουν στα μουσεία του ΠΙΟΠ

Magazino
21/06/2026 - 14:48

Από το Ηρώδειο μέχρι το Παγκράτι: Η Αθήνα γιορτάζει (δωρεάν) την Ημέρα της Μουσικής

Ειδήσεις
21/06/2026 - 14:00

Ενδοοικογενειακή βία: Πάνω από 20.000 υποθέσεις έφτασαν στην αστυνομία το 2025

Ειδήσεις
21/06/2026 - 13:32

ΗΠΑ – Ιράν: Αντίστροφη μέτρηση για τις κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία – Πρώτο θέμα ο Λίβανος

Από θέσεως...
21/06/2026 - 13:23

Τα άπλυτα της Περιφέρειας

Νομίσματα
21/06/2026 - 13:05

To Bitcoin μεταξύ αβεβαιότητας και ανάκαμψης – Τι φοβίζει την αγορά

Ειδήσεις
21/06/2026 - 12:28

Χανιά: Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας μετά την ομολογία του 43χρονου δράστη

Πολιτική
21/06/2026 - 12:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
21/06/2026 - 11:55

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:38

Fed: Ενισχύονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων μετά τις δηλώσεις Γουόρς

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:25

Observer: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί τη Δευτέρα (22/6) – Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές

Επιχειρήσεις
21/06/2026 - 11:10

PeopleCert: Επεκτείνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Ομογένεια Ίμβρου και Κωνσταντινούπολης

Πολιτική
21/06/2026 - 10:51

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια – «Σύμμαχος» των καταναλωτών το PosoKanei

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:34

Η θερμική καταπόνηση στην Αθήνα δεν είναι εξίσου εξοντωτική για όλους

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:28

Επεισόδια στα Εξάρχεια – Επίθεση με μολότοφ και προσαγωγές

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:10

«Ξηλώνεται» το αμφιθέατρο που στήθηκε στο Ζάππειο μετά τις αντιδράσεις

Magazino
21/06/2026 - 09:59

Το SNF Nostos επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ: Τι φέρνει η φετινή, επετειακή διοργάνωση

Ειδήσεις
21/06/2026 - 09:00

Ουκρανία: Από το «You don't have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας

Ειδήσεις
21/06/2026 - 07:28

Στην Ελβετία ο Βανς για τις συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 22:01

Εξάρθρωση κυκλώματος trafficking στην Αθήνα: Συλλήψεις για εκμετάλλευση γυναικών από το εξωτερικό και διακίνηση ναρκωτικών

Ειδήσεις
20/06/2026 - 21:17

ΥΠΑΑΤ: Εξετάζει πιλοτικό πρόγραμμα με οικονομικό κίνητρο για την αλίευση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες

Πολιτική
20/06/2026 - 20:28

Χρηστίδης: 340.000 ευρώ για την πλατφόρμα “PosoKanei” λες και οι πολίτες δεν ξέρουν τι πληρώνουν στο σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Γαλλία: Σε «κόκκινο συναγερμό» 35 διαμερίσματα της χώρας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:23

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ