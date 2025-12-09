Έρευνα ManpowerGroup: Τάσεις ενίσχυσης στην ελληνική αγορά εργασίας - Το 31% των εργοδοτών σχεδιάζει προσλήψεις

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Θετικές προοπτικές εμφανίζει η ελληνική αγορά εργασίας για τις αρχές του 2026, σύμφωνα με τη νέα Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup. Από τους 520 εργοδότες που συμμετείχαν, το 31% δηλώνει ότι σκοπεύει να αυξήσει το προσωπικό του, ενώ το 14% προβλέπει μείωση.

Ακόμη, για το 52% των επιχειρήσεων, τα επίπεδα στελέχωσης αναμένεται να παραμείνουν σταθερά, με το 3% να παραμένει αβέβαιο.

Ο δείκτης Προοπτικών Απασχόλησης (NEO) διαμορφώνεται στις +19 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο τόσο σε τριμηνιαία (+3) όσο και σε ετήσια βάση (+8). Παρά τη θετική πορεία, η Ελλάδα τοποθετείται χαμηλότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο κατά 5 μονάδες.

Οι τάσεις ανά κλάδο

Αισθητή είναι η ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησης σε αρκετούς τομείς της οικονομίας:

Τεχνολογία, Μέσα & Τηλεπικοινωνίες (43%): Ο ισχυρότερος κλάδος, με άνοδο 16 μονάδων από το προηγούμενο τρίμηνο.

Τουρισμός, Ξενοδοχεία & Εστίαση (35%): Πρωταγωνιστεί στη βελτίωση, καταγράφοντας ενίσχυση 41 μονάδων.

Βιομηχανία (34%): Σημαντική άνοδος 16 μονάδων.

Πιο συγκρατημένες προσδοκίες εμφανίζονται σε:

Εμπόριο & Logistics (17%)

Χρηματοοικονομικά & Ασφάλειες (11%)

Κατασκευές & Ακίνητα (9%)

Επαγγελματικές, Επιστημονικές & Τεχνικές Υπηρεσίες (9%)

Δημόσιος Τομέας, Υγεία & Κοινωνικές Υπηρεσίες (5%)

Κοινωφελείς Υπηρεσίες & Φυσικοί Πόροι (4%)

Ξεχωριστή παρακολούθηση γίνεται για τον κλάδο της Πληροφορικής (36%), λόγω της πολυκλαδικής φύσης του.

Παράγοντες Αύξησης και Μείωσης Στελέχωσης

1ον. Λόγοι αύξησης προσωπικού

Εταιρική ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας: 34%

Επέκταση σε νέους τομείς: 27%

Κάλυψη θέσεων λόγω παλαιότερων αποχωρήσεων: 23%

2ον. Λόγοι μείωσης προσωπικού

Οικονομικές πιέσεις: 30%

Αποχωρήσεις εργαζομένων χωρίς άμεση αντικατάσταση: 24%

Αυτοματοποίηση ρόλων: 23%

Περιφερειακές Προοπτικές

Αττική (21%): Διατηρεί την πρωτιά, με σταθερές και ενισχυμένες ετήσιες προοπτικές.

Υπόλοιπη Ελλάδα (18%): Η μεγαλύτερη τριμηνιαία αύξηση (+8 μονάδες).

Βόρεια Ελλάδα (12%): Διατηρεί θετικό πρόσημο.

Κατά Μέγεθος Οργανισμού

Μεσαίοι οργανισμοί 50–249 εργαζομένων (33%): Καταγράφουν τις ισχυρότερες προσδοκίες.

Μικρομεσαίοι 10–49 εργαζομένων (14%): Παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη τριμηνιαία βελτίωση (+11 μονάδες).

Θετικά ποσοστά καταγράφονται σε όλες τις κατηγορίες μεγέθους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ManpowerGroup Greece Χαράλαμπος Καζαντζίδης επισημαίνει ότι η ελληνική αγορά εργασίας «συνεχίζει σε σταθερή ανοδική πορεία», με τους κλάδους της Τεχνολογίας και του Τουρισμού να αποτελούν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης. Όπως τονίζει, παράγοντες όπως η αυξημένη κατανάλωση, οι επενδύσεις και η δυναμική της μεταποίησης ενισχύουν περαιτέρω τις προοπτικές, ενώ η ζήτηση για εξειδικευμένες δεξιότητες παραμένει υψηλή.

Παγκόσμια Εικόνα Απασχόλησης

Σε διεθνές επίπεδο, οι προθέσεις πρόσληψης για το α’ τρίμηνο του 2026 διαμορφώνονται στο 24%, σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η έρευνα καλύπτει πάνω από 39.000 εργοδότες σε 41 χώρες.

Οι πιο αισιόδοξοι κλάδοι παγκοσμίως:

Χρηματοοικονομικά & Ασφάλειες (32%)

Τεχνολογία, Μέσα & Τηλεπικοινωνίες (29%)

Κατασκευές & Ακίνητα (27%)

Οι πιο επιφυλακτικοί:

Δημόσιος Τομέας, Υγεία & Κοινωνικές Υπηρεσίες (20%)

Κοινωφελείς Υπηρεσίες & Φυσικοί Πόροι (22%)

Εμπόριο & Logistics (23%)

Οι μεσαίες επιχειρήσεις διεθνώς (250–999 εργαζόμενοι) εμφανίζουν τις υψηλότερες προθέσεις πρόσληψης (28%).

Πρωταθλήτρια στις προσλήψεις αναδεικνύεται η Βραζιλία (54%), ενώ η περιοχή Ευρώπης - Μέσης Ανατολής παρουσιάζει τις πιο χαμηλές προσδοκίες (20%). Οι πιο αδύναμες επιδόσεις σημειώνονται σε Ηνωμένο Βασίλειο (13%), Ρουμανία (0%) και Σλοβακία (-3%).