Μειώθηκαν οι κενές θέσεις εργασίας το γ’ τρίμηνο 2025 - Πτώση 6,4% σε ετήσια βάση

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσιεύει τα αποτελέσματα της Έρευνας Κενών Θέσεων Εργασίαςστο σύνολο της οικονομίας, εξαιρουμένου του Πρωτογενή Τομέα και των Δραστηριοτήτων των Νοικοκυριών, για το Γ΄ τρίμηνο 2025.

Ο αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας κατά το Γ’ τρίμηνο 2025 παρουσιάζει μείωση κατά 6,4% σε σύγκριση με το Γ΄ τρίμηνο 2024 (45.687 και 48.813 αντίστοιχα), έναντι αύξησης 32,6% που παρουσίασε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Γ’ τριμήνου έτους 2024 προς το Γ’ τρίμηνο 2023.

Στο Γράφημα 1 παρουσιάζονται οι Κενές Θέσεις Εργασίας και η ετήσια μεταβολή για κάθε τρίμηνο της περιόδου 2009-2025, ενώ στο Γράφημα 2 παρουσιάζονται οι Κενές Θέσεις Εργασίας και η ετήσια μεταβολή μόνο για το Γ’ τρίμηνο των ετών 2009-2025.