Επίδομα μητρότητας: Δεύτερη ευκαιρία και αναδρομικά έως €5.000 για χιλιάδες ασφαλισμένες

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Δεύτερη δυνατότητα για την καταβολή του επιδόματος μητρότητας, καθώς και για σημαντικά αναδρομικά ποσά, ανοίγει για χιλιάδες ασφαλισμένες που στο παρελθόν είχαν απορριφθεί επειδή δεν συμπλήρωναν τα απαιτούμενα 200 ένσημα σε έναν και μόνο ασφαλιστικό φορέα.

Με τη νέα ρύθμιση, ο ασφαλιστικός χρόνος από διαφορετικά ταμεία προσμετράται αθροιστικά, επιτρέποντας την επανεξέταση παλαιών αιτήσεων και την καταβολή ποσών που σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν ή ακόμη και υπερβαίνουν τις 4.000–5.000 ευρώ.

Τι αλλάζει με τη νέα ρύθμιση

Με πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση, ο χρόνος ασφάλισης σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς φορείς συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση δικαιώματος στο επίδομα μητρότητας. Η αλλαγή αφορά γυναίκες των οποίων οι αιτήσεις είχαν απορριφθεί, επειδή δεν συγκέντρωναν 200 ένσημα σε έναν φορέα, παρότι τα είχαν συμπληρώσει συνολικά.

Πλέον, μέσω της διαδοχικής ασφάλισης, ένσημα από διαφορετικούς τομείς —όπως ιδιωτικός και δημόσιος τομέας ή μισθωτή εργασία και ελεύθερο επάγγελμα— μπορούν να υπολογίζονται ενιαία.

Ποιες μητέρες δικαιούνται αναδρομικά

Δικαίωμα επανεξέτασης και αναδρομικής καταβολής αποκτούν μητέρες που:

είχαν απορριφθεί από 1/1/2025 και μετά,

δεν συμπλήρωναν 200 ένσημα σε έναν φορέα

τα συμπληρώνουν συνολικά μέσω διαδοχικής ασφάλισης,

υπέβαλαν ή θα επανυποβάλουν αίτηση μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του νόμου.

Οι αιτήσεις επανεξετάζονται και, εφόσον εγκριθούν, τα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά από την ημερομηνία της αρχικής αίτησης.

Πόσα είναι τα αναδρομικά – Ενδεικτικά σενάρια

Το επίδομα μητρότητας καταβάλλεται για τέσσερις μήνες, δηλαδή για 119 ημέρες. Ανάλογα με το ύψος του μισθού, τα αναδρομικά διαμορφώνονται ενδεικτικά ως εξής:

Κατώτατος μισθός 830 €: περίπου 3.300 €

Χαμηλός μισθός 900 €: περίπου 3.600 €

Μέσος μισθός 1.000 €: περίπου 4.000 €

Μεσαίος προς υψηλός μισθός 1.200 €: περίπου 4.800 €

Υψηλός μισθός 1.300 € και άνω: 5.000 € και άνω

Στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, τα αναδρομικά κυμαίνονται μεταξύ 3.000 και 4.500 ευρώ.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η αίτηση για το επίδομα μητρότητας υποβάλλεται:

ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ,

έως οκτώ μήνες μετά τον τοκετό,

με την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Για όσες είχαν απορριφθεί στο παρελθόν, απαιτείται επανυποβολή εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση της νέας ρύθμισης. Η παράλειψη της προθεσμίας ενδέχεται να οδηγήσει σε οριστική απώλεια του δικαιώματος αναδρομικών, ακόμη και αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Τι να θυμάστε