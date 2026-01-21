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Το Κίεβο αδειάζει μετά τα ρωσικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές – Χωρίς θέρμανση στους -15 βαθμούς
Ειδήσεις
15:22 - 21 Ιαν 2026

Το Κίεβο αδειάζει μετά τα ρωσικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές – Χωρίς θέρμανση στους -15 βαθμούς

Reporter.gr Newsroom
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Μετά τα σφοδρά ρωσικά πλήγματα των τελευταίων νυχτών, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι στο Κίεβο έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως δήλωσε στο βραδινό του βιντεοσκοπημένο μήνυμα την Τρίτη (20/1), πάνω από 4.000 κατοικίες στην ουκρανική πρωτεύουσα δεν διαθέτουν θέρμανση.

Ήδη μετά τις μέχρι τότε πιο σφοδρές ρωσικές επιθέσεις κατά της ενεργειακής υποδομής του Κιέβου, στις 9 Ιανουαρίου, ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο είχε καλέσει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την πόλη, εφόσον αυτό ήταν δυνατό. Περίπου ένας στους έξι κατοίκους ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα: 600.000 από τα 3,6 εκατομμύρια των κατοίκων έχουν φύγει από την πόλη από τις 9 Ιανουαρίου, δήλωσε ο Κλίτσκο στο πρακτορείο ειδήσεων AFP. Για να μειωθεί η επιβάρυνση του ενεργειακού δικτύου, όσοι είχαν τη δυνατότητα να βρουν κατάλυμα εκτός Κιέβου κλήθηκαν να το πράξουν.

Παράλληλα, το πρώην πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ, καθώς και άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις, έχουν επανασυνδεθεί με το ηλεκτρικό δίκτυο. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις αυτές είναι ζωτικής σημασίας για την πυρηνική ασφάλεια. Νωρίτερα, η ηλεκτροδότηση είχε διακοπεί έπειτα από ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε υποσταθμούς.

Σημειώνεται ότι ο φετινός χειμώνας είναι ο πιο δύσκολος από την έναρξη της ρωσικής εισβολής με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται συχνά κοντά στους -15.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfu3b5ki647t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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