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Έφτασε ο Τραμπ στο Νταβός - Ακύρωση της συνάντησης με το Μερτς
Ειδήσεις
15:34 - 21 Ιαν 2026

Έφτασε ο Τραμπ στο Νταβός - Ακύρωση της συνάντησης με το Μερτς

Reporter.gr Newsroom
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Στο Νταβός της Ελβετίας έφτασε το μεσημέρι της Τετάρτης (21/1) ο Ντόναλντ Τραμπ με ελικόπτερο, λίγη ώρα αφότου το προεδρικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να εμφανιστεί την Τετάρτη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, πλαισιωμένος από ηγέτες κρατών και κορυφαία στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου, σε μια διοργάνωση που ήδη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Η φετινή σύνοδος πραγματοποιείται σε κλίμα έντασης, μία ημέρα μετά από αμφιλεγόμενες δηλώσεις και οικονομικές απειλές που προέκυψαν στο φόντο της επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης.

Συνολικά, περίπου 3.000 υψηλόβαθμοι συμμετέχοντες από 130 χώρες, καθώς και δεκάδες ακτιβιστές και παρατηρητές, αναμένεται να βρεθούν στο αλπικό θέρετρο έως και την Παρασκευή, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συζητήσεις, διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις.

Πρόκειται για την τρίτη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός υπό την ιδιότητα του προέδρου, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία οι σύμμαχοι των ΗΠΑ εκφράζουν ανησυχία για τις φιλοδοξίες του αναφορικά με τη Γροιλανδία, ενώ χώρες της Λατινικής Αμερικής αντιδρούν στις κινήσεις του για τον έλεγχο των πετρελαϊκών πόρων της Βενεζουέλας.

Την Τρίτη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε «λανθασμένους» τους σχεδιαζόμενους νέους δασμούς που προωθεί ο Τραμπ σε οκτώ κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της υπόθεσης της Γροιλανδίας, αμφισβητώντας παράλληλα την αξιοπιστία του Αμερικανού προέδρου.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ισχυρά οικονομικά μέσα αντίδρασης και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης του αποκαλούμενου εμπορικού «μπαζούκα», εφόσον χρειαστεί.

Ακυρώθηκε η συνάντηση Τραμπ - Μερτς

Την ίδια ώρα, συνάντηση που επιδίωκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς με τον Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο του Φόρουμ φαίνεται πως δεν θα πραγματοποιηθεί, κυρίως λόγω της καθυστερημένης άφιξης του Αμερικανού προέδρου στην Ελβετία. Την πληροφορία μετέδωσαν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα κυβερνητική πηγή.

Επισημαίνεται ότι ο Γερμανός καγκελάριος ήλπιζε να συζητήσει απευθείας με τον Ντόναλντ Τραμπ τις αμερικανικές διεκδικήσεις που αφορούν τη Γροιλανδία, ενόψει και της έκτακτης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει προγραμματιστεί για αύριο με το ίδιο αντικείμενο.

Υπενθυμίζεται ότι η άφιξη του Αμερικανού προέδρου καθυστέρησε εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στο Air Force One, το οποίο τον υποχρέωσε να επιστρέψει χθες στην Ουάσιγκτον. Ο Ντόναλντ Τραμπ ταξίδεψε τελικά στην Ελβετία με δεύτερο αεροσκάφος, προσγειούμενος νωρίτερα σήμερα στη Ζυρίχη με σημαντική καθυστέρηση.

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