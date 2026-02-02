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ΔΥΠΑ: Οι «Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη στις 13 και 14 Φεβρουαρίου
Εργασιακά
11:22 - 02 Φεβ 2026

ΔΥΠΑ: Οι «Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη στις 13 και 14 Φεβρουαρίου

Reporter.gr Newsroom
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Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 52η εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο (Λεωφόρος Στρατού 3), από τις 10:00 έως τις 18:00, μετατρέποντας τη συμπρωτεύουσα σε κομβικό  σημείο συνάντησης της αγοράς εργασίας.  

Στη διήμερη διοργάνωση θα συμμετάσχουν περισσότερες από 150 επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν πάνω από 4.000 θέσεις εργασίας, σε ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και επαγγελματικής εμπειρίας.

Οι «Ημέρες Καριέρας» δίνουν τη δυνατότητα άμεσης και ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων, χωρίς προκαθορισμένα ραντεβού, με επίκεντρο τη ζωντανή συζήτηση, την κατάθεση βιογραφικών και τη διενέργεια επιτόπου αρχικών συνεντεύξεων.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται στον σύνδεσμο:
https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-thessaloniki-2026

Η ΔΥΠΑ, με συνέπεια και στρατηγικό σχεδιασμό, υλοποιεί σε όλη τη χώρα δράσεις που φέρνουν την αγορά εργασίας πιο κοντά στους πολίτες, ενισχύουν τη διασύνδεση με τις επιχειρήσεις και στηρίζουν την αναπτυξιακή δυναμική κάθε περιοχής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) της ΔΥΠΑ θα βρίσκονται στον χώρο, παρέχοντας ενημέρωση για τις δράσεις και τις υπηρεσίες που στηρίζουν την απασχόληση και τη διασύνδεση επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr

Αναλυτικά στοιχεία για τη ΜΕΜΜΕ: https://www.dypa.gov.gr/memme

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