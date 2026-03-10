Χρυσοχοΐδης: Σε επιφυλακή για επιθέσεις από «μοναχικούς λύκους»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπογράμμισε σήμερα (10/3) την ανάγκη για επαγρύπνηση και αυξημένη επιφυλακή εν μέσω της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Σε δηλώσεις του στο OPEN, τόνισε ότι η χώρα βρίσκεται «σε περιβάλλον πολέμου» και ότι απαιτείται η λήψη μέτρων που διασφαλίζουν την ασφάλεια των πολιτών. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι προτεραιότητες είναι η συνεχής επαγρύπνηση και επιφυλακή, η προστασία ευαίσθητων στόχων και ο έλεγχος των συνόρων, προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε ότι, αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν οργανωμένες απειλές, δεν αποκλείεται στο μέλλον να υπάρξουν ενέργειες στην Ευρώπη, ακόμα και μετά την πιθανή κατάπαυση του πυρός. «Τα τρομοκρατικά χτυπήματα συνήθως πραγματοποιούνται όταν επικρατεί ηρεμία», σημείωσε.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο του εφησυχασμού, επισημαίνοντας ότι οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν μέτρα χωρίς να γνωρίζουν επακριβώς ποιοι είναι οι στόχοι. Υπογράμμισε την ανάγκη οριζόντιων μέτρων ασφαλείας και αυστηρού ελέγχου των συνόρων.

Ο υπουργός εξήρε επίσης τη συνεργασία με ευρωπαϊκές υπηρεσίες και υπηρεσίες χωρών του Κόλπου, οι οποίες διαθέτουν έγκυρη πληροφόρηση. Τόνισε ότι η Ελλάδα, γενικά, δεν φιλοξενεί ύποπτα άτομα και παραμένει ασφαλής τόσο απέναντι σε εσωτερικούς κινδύνους όσο και σε πιθανές διεισδύσεις από το εξωτερικό.

Πρόσθεσε, όμως, πως δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο χτυπήματος από «μοναχικούς λύκους».

Κλείνοντας, ο κ. Χρυσοχοΐδης επεσήμανε ότι δεν υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο μέχρι στιγμής -παρά μόνο μια γνωστή δημόσια περίπτωση- και προέτρεψε τους πολίτες να μην πανικοβάλλονται.

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