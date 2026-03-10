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Το Ιράν λέει ότι η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου «μπορεί να επιστρέψει με ασφάλεια»
Ειδήσεις
13:33 - 10 Μαρ 2026

Το Ιράν λέει ότι η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου «μπορεί να επιστρέψει με ασφάλεια»

Reporter.gr Newsroom
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Το ιρανικό καθεστώς δήλωσε την Τρίτη (10/3) ότι η εθνική γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου θα είναι ευπρόσδεκτη πίσω στη χώρα, ανακαλώντας τις απειλές που εξαπέλυσαν νωρίτερα στις παίκτριες επειδή δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο πριν από αγώνα τους σε τουρνουά στην Αυστραλία.

«Οι αγαπημένες μας αθλήτριες καλούνται να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με ειρήνη και σιγουριά, και εκτός από την ανακούφιση των ανησυχιών των οικογενειών τους, να σταθούν δίπλα στο μεγάλο και αξιέπαινο έθνος του Ιράν στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης των σχεδίων των εχθρών της χώρας», ανέφερε το γραφείο του Ιρανού γενικού εισαγγελέα σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπήρξε ανησυχία για την ασφάλεια της ομάδας αφού επικρίθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης επειδή δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο κατά τη διάρκεια ενός τουρνουά στην Αυστραλία. Σε πέντε μέλη της ομάδας χορηγήθηκαν ανθρωπιστικές βίζες για να παραμείνουν στην Αυστραλία, αφού ο Πρόεδρος Τραμπ έθεσε το ζήτημα στον πρωθυπουργό της χώρας.

Άλλες παίκτριες ήταν ευπρόσδεκτες να παραμείνουν στη χώρα με τους ίδιους όρους, δήλωσαν Αυστραλοί αξιωματούχοι, ωστόσο, οι ίδιες είπαν πως αν δεν γυρίσουν μπορεί να έχουν συνέπειες οι οικογένειές τους.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση στο X, ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν δήλωσε ότι οι παίκτες «ακούσια —υπό την συναισθηματική επιρροή που υποκινήθηκε από τις συνωμοσίες και τις σκανταλιές του εχθρού— συμπεριφέρθηκαν με τρόπους που προκάλεσαν παραληρηματική απόλαυση στους ηγέτες των εγκληματιών αμερικανο-σιωνιστών πολεμικών επιδρομέων».

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