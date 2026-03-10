Women Forward Summit του ΣΕΒ: Η Ελλάδα εμφανίζει υστέρηση στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας

Το Women Forward Summit του ΣΕΒ πραγματοποιείται σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ανοίγοντας έναν θεσμικό και επιχειρηματικό διάλογο για τη σύνδεση της ισότητας των φύλων με την απασχοληση, την παραγωγικότητα και την αναπτυξιακή προοπτική.

Το συνέδριο άνοιξε με τρεις παρεμβάσεις που ανέδειξαν την κοινωνική, οικονομική, ιστορική και δημόσια διάσταση της ισότητας των φύλων και έθεσαν ένα κρίσιμο ερώτημα για την οικονομία και την κοινωνία: πώς η ισότητα των φύλων μπορεί να περάσει από τον συμβολισμό και την αξιακή αναγνώριση σε ουσιαστική εφαρμογή μέσα από δημόσιες πολιτικές και πρακτικές στις επιχειρήσεις και στην αγορά εργασίας.

Ράνια Αικατερινάρη: Από τα role models σε συστήματα πραγματικών ευκαιριών

Ανοίγοντας το συνέδριο, η Ράνια Αικατερινάρη, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση του γυναικείου ανθρώπινου κεφαλαίου αποτελεί προϋπόθεση τόσο κοινωνικής ευημερίας όσο και οικονομικής ανάπτυξης.

Όπως σημείωσε, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου, το κρίσιμο ζητούμενο σήμερα είναι η εφαρμογή: στην εταιρική κουλτούρα, στις προαγωγές, στις αμοιβές, στη στήριξη του οικογενειακού εισοδήματος και της φροντιδας, καθώς και στις πολιτικές συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Παρουσιάζοντας τα ευρήματα έρευνας που πραγματοποίησε ο ΣΕΒ σε συνεργασία με την MRB σε 1.000 πολίτες, 193 γυναίκες-στελέχη και 382 επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους, επισήμανε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει υστέρηση στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας γενικά, και σε θέσεις ευθύνης ειδικότερα.

Η χώρα καταγράφει το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης γυναικών στην ΕΕ, ενώ το χάσμα απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι σχεδόν διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, δύο στις τρεις γυναίκες-στελέχη θεωρούν ότι είναι πιο δύσκολο για μια γυναίκα να φτάσει σε ανώτερες διοικητικά θέσεις.

Αναφερόμενη στη σημασία της ισότητας για την οικονομία, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας θα μπορούσε να προσθέσει έως και 17 δισ. ευρώ στο ελληνικό ΑΕΠ ετησίως, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και τη δεξαμενή δεξιοτήτων που χρειάζεται η οικονομία για να αναπτυχθεί.

Η κα. Αικατερινάρη τόνισε ότι η δημόσια συζήτηση για τη γυναικεία ηγεσία πρέπει να μετατοπιστεί από τις μεμονωμένες ιστορίες επιτυχίας σε συστημικές λύσεις που δημιουργούν ίσες ευκαιρίες εξέλιξης.

«Η επιτυχία των λίγων δεν σημαίνει ότι το σύστημα λειτουργεί για τις πολλές», σημείωσε, καλώντας επιχειρήσεις και Πολιτεία να μεταβούν από τις καλές προθέσεις σε μετρήσιμους στόχους και αποτελεσματικά πλαίσια στήριξης. «Δεν αναπτύσσεις γυναίκες ηγέτιδες ζητώντας τους να είναι εξαιρετικές. Τις αναπτύσσεις κάνοντας την ηγεσία δυνατή για αυτές», πρόσθεσε, κλείνοντας με το μήνυμα: «Οι γυναίκες δεν χρειάζεται να σπάνε οροφές. Χρειάζονται πλαίσια στήριξης που λειτουργούν.»

Χριστίνα Κουλούρη: Η ιστορική οπτική για τη θέση των γυναικών

Ακολούθησε η Χριστίνα Κουλούρη, Ιστορικός, Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου, με ομιλία με τίτλο «Η Ιστορία ως Πυξίδα: Γυναίκες και Εξουσία μέσα στον Χρόνο».

Μέσα από μια ιστορική αναδρομή στον 20ό αιώνα, ανέδειξε τις μεγάλες μεταβολές που επέφεραν τη μαζική είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας, την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατοχύρωση πολιτικών δικαιωμάτων και τον εκδημοκρατισμό της οικογένειας.

Όπως επισήμανε, η ιστορική οπτική επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τους αόρατους και συχνά άτυπους μηχανισμούς αποκλεισμού που εξακολουθούν να επηρεάζουν τη θέση των γυναικών, ακόμη και όταν έχουν θεσπιστεί σημαντικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις.

Χρήστος Χωμενίδης: Η δημόσια εικόνα της γυναίκας

Ακολούθησε ο συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης, με ομιλία με τίτλο «Η Γυναίκα στον Καθρέφτη της Δημόσιας Σφαίρας».

Στην παρέμβασή του, εστίασε στον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα επηρεάζουν τη δημόσια εικόνα της γυναίκας, επισημαίνοντας ότι η κοινωνική πρόοδος συχνά συνυπάρχει με στερεοτυπικές αναπαραστάσεις και έντονες ιδεολογικές αντιπαραθέσεις.

Όπως σημείωσε, η ουσιαστική πρόοδος προϋποθέτει μια πιο ισορροπημένη δημόσια συζήτηση που να εστιάζει στις πραγματικές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις.

Το Women Forward Summit συγκεντρώνει περισσότερους από 35 ομιλητές από τον χώρο της πολιτικής, της επιχειρηματικότητας, των ευρωπαϊκών θεσμών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο να αναδείξει τη σύνδεση της ισότητας με την οικονομική ανάπτυξη, τη διακυβέρνηση και τη λειτουργία των θεσμών.

Οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίζονται με θεματικές συζητήσεις για τον ρόλο των προτύπων και των στερεοτύπων, τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ισότητα, την εταιρική ηγεσία, την καινοτομία και τις πρακτικές ισότητας στην εργασία.

Το συνέδριο μεταδίδεται live εδώ