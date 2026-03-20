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ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 5,9% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Φεβρουάριο 2026 σε σχέση με πέρυσι
Εργασιακά
14:18 - 20 Μαρ 2026

ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 5,9% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Φεβρουάριο 2026 σε σχέση με πέρυσι

Reporter.gr Newsroom
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Σε 903.928 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τον Φεβρουάριο 2026, καταγράφοντας μείωση κατά 56.206 άτομα (-5,9%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Φεβρουάριο 2025 και μείωση κατά 19.925 άτομα (-2,2%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιανουάριο 2026.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της ΔΥΠΑ, από το σύνολο των 903.928 ατόμων, 412.601 άτομα (ποσοστό 45,6%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 491.327 (ποσοστό 54,4%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 319.926 άτομα (ποσοστό 35,4%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 584.002 άτομα (ποσοστό 64,6%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 268.539 άτομα (ποσοστό 29,7%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 441.289 άτομα (ποσοστό 48,8%).

Μεταξύ των περιφερειών της χώρας, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, ο οποίος ανήλθε σε 262.783 άτομα (ποσοστό 29,1%) και 167.037 άτομα (ποσοστό 18,5%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον Φεβρουάριο 2026, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 258.684 άτομα, από τα οποία οι 134.428 (ποσοστό 52%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 124.256 (ποσοστό 48%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, για τον Φεβρουάριο 2026, ανήλθε σε 258.684 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.192 άτομα (0,5%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Φεβρουάριο 2025 και μείωση κατά 2.486 άτομα (-1%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιανουάριο 2026.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 111.523 (ποσοστό 43,1%) και οι γυναίκες σε 147.161 (ποσοστό 56,9%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 121.451 (ποσοστό 46,9%) είναι κοινοί, 2.309 (ποσοστό 0,9%) είναι οικοδόμοι, 124.256 (ποσοστό 48%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 9.821 (ποσοστό 3,8%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 795 (ποσοστό 0,3%) είναι εκπαιδευτικοί και 52 είναι λοιποί επιδοτούμενοι.

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