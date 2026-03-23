Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ

Το ποσό των 2.474.479.875,73 ευρώ πρόκειται να διανεμηθεί σε συνολικά 4.302.450 δικαιούχους κατά το διάστημα από 23 έως 27 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ: Στις 26 Μαρτίου και 27 Μαρτίου θα καταβληθούν 2.417.419.875,73 ευρώ σε 4.248.500 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων.

Από τις 23 Μαρτίου έως τις 27 Μαρτίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

1.000.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

17.000.000 ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

60.000 ευρώ σε 100 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα