Ιστορική νίκη του CDU στη Ρηνανία Παλατινάτο - Iστορικό «χαμηλό» για το SPD, εκτοξεύεται το AfD

Τα πρώτα exit polls για τις κρατιδιακές εκλογές στη Ρηνανία-Παλατινάτο δείχνουν νίκη του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, ενώ το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) καταγράφει ιστορικά χαμηλό ποσοστό.

Παράλληλα, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) υπερδιπλασιάζει τη δύναμή της, εδραιώνοντας την παρουσία της και στα δυτικά κρατίδια.

Σύμφωνα με την πρώτη πρόβλεψη αποτελέσματος για λογαριασμό του ARD, το CDU συγκεντρώνει 30,5% (+2,8% σε σχέση με τις εκλογές του 2021), αφήνοντας στη δεύτερη θέση το SPD με 27% (-8,7%). Στην τρίτη θέση βρίσκεται η AfD με 20% (+11,7%), ενώ ακολουθούν οι Πράσινοι με 7,5% (-1,8%). Το κόμμα Η Αριστερά με 4,5% και οι Ελεύθεροι Ψηφοφόροι με 4% φαίνεται ότι μένουν εκτός του τοπικού κοινοβουλίου.