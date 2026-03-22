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Καρδίτσα: Άγρια δολοφονία γνωστού λαϊκού τραγουδιστή με πολλαπλές μαχαιριές
Ειδήσεις
20:11 - 22 Μαρ 2026

Καρδίτσα: Άγρια δολοφονία γνωστού λαϊκού τραγουδιστή με πολλαπλές μαχαιριές

Reporter.gr Newsroom
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Σε κατάσταση «σοκ» βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Καρδίτσας από την είδηση της δολοφονίας ενός 51χρονου λαϊκού τραγουδιστή, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σήμερα (22/3) το μεσημέρι στην περιοχή των Καμινάδων. Πιο συγκεκριμένα, το θύμα εντοπίστηκε στις 12:00 με σοβαρά τραύματα στην είσοδο οικίας, ενώ άμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ.

Ο άτυχος άνδρας έφερε πολλαπλές μαχαιριές στο στήθος και στο χέρι του. Στο πλαίσιο των ερευνών, προσήχθη ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, έξω από το οποίο βρέθηκε το θύμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης φέρεται να δήλωσε ότι είχε παραχωρήσει το σπίτι για το συγκεκριμένο βράδυ και ότι ο 51χρονος επέστρεψε εκεί με μία γυναίκα και δύο ακόμη άτομα, ενώ ο ίδιος έλειπε τη στιγμή του περιστατικού. Υποστήριξε ότι οι τρεις συνοδοί του τραγουδιστή ήταν αυτοί που τον μαχαίρωσαν.

Οι αρχές διαθέτουν βίντεο στο οποίο φαίνονται δύο άτομα να τρέχουν, το οποίο εξετάζεται προσεκτικά.

Η γυναίκα που βρισκόταν μαζί με τον τραγουδιστή κατέθεσε στην αστυνομία ότι δύο άτομα περίμεναν τον 51χρονο στην είσοδο του σπιτιού και ότι εκείνοι προκάλεσαν τον θάνατό του.

Στην περιοχή βρίσκονται ήδη αρμόδια κλιμάκια της εγκληματολογικής υπηρεσίας και ιατροδικαστής, προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες του συμβάντος. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχείς έρευνες για να διαλευκάνουν τα αίτια της δολοφονίας.

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