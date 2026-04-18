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Στον Κορυδαλλό οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο της δεκαεννιάχρονης
Ειδήσεις
11:02 - 18 Απρ 2026

Στον Κορυδαλλό οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο της δεκαεννιάχρονης

Reporter.gr Newsroom
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Μετά από πολύωρες απολογίες, οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και μεταφέρονται στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ειδικότερα, η απόφαση ελήφθη από κοινού από ανακριτή και εισαγγελέα, γεγονός που αποτυπώνει τη σοβαρότητα των κατηγοριών σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη του νησιού. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (17/4), λίγο μετά τις 23:00, έπειτα από πολύωρη εξέταση των στοιχείων.

Κατά πληροφορίες, καθοριστικό ρόλο στην απόφαση διαδραμάτισαν οι μαρτυρικές καταθέσεις, καθώς και το υλικό από κάμερες ασφαλείας ξενοδοχειακού χώρου που έχει συλλεχθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Σημειώνεται ότι η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο της νεαρής γυναίκας.

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