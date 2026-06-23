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Μια δεκαετία Brexit: Οι χαμένοι, οι κερδισμένοι και τα ανοιχτά μέτωπα
Ειδήσεις
16:16 - 23 Ιουν 2026

Μια δεκαετία Brexit: Οι χαμένοι, οι κερδισμένοι και τα ανοιχτά μέτωπα

Reporter.gr Newsroom
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Πριν από δέκα χρόνια σαν σήμερα, το Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισε υπέρ της αποχώρησής του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοφανής αυτή απόφαση πυροδότησε φόβους ότι και άλλες χώρες θα ακολουθούσαν το ίδιο μονοπάτι. Ωστόσο, το Brexit φαίνεται πως λειτούργησε τελικά προς την αντίθετη κατεύθυνση, αποτελώντας ένα διδακτικό παράδειγμα των πραγματικών συνεπειών που συνεπάγεται η έξοδος από την ευρωπαϊκή οικογένεια.

Αντί να ενισχυθεί η τάση αποχώρησης, χώρες της Ανατολικής Ευρώπης βρίσκονται σήμερα στην ουρά για ένταξη στην ΕΕ, με τις Βρυξέλλες να έχουν ανοίξει αυτόν τον μήνα ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Ακόμη και ευρωσκεπτικιστές πολιτικοί, όπως η Μαρίν Λεπέν και ο Βίκτορ Όρμπαν, τάσσονται πλέον υπέρ της αλλαγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ των έσω, αντί της αποχώρησης από αυτήν, αντανακλώντας τις απόψεις μεγάλου μέρους των υποστηρικτών τους στη Γαλλία και την Ουγγαρία.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Bloomberg Economics, το Brexit έχει κοστίσει στη βρετανική οικονομία έως και 4% του δυνητικού της προϊόντος, με τις επιπτώσεις του να χαρακτηρίζονται «σημαντικές και αρνητικές».

Ωστόσο, και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστεί απώλειες, κυρίως σε ιδεολογικό επίπεδο, καθώς στερήθηκε μία από τις ισχυρότερες φωνές υπέρ της ελεύθερης αγοράς. Παράλληλα, η αποτυχία της να ολοκληρώσει την Ένωση Κεφαλαιαγορών σήμαινε ότι δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου ως εφαλτήριο για την ενίσχυση του δικού της χρηματοπιστωτικού τομέα.

Αντίθετα, το Σίτι του Λονδίνου διατήρησε την κυρίαρχη θέση του, ενώ η μαζική φυγή στελεχών του χρηματοοικονομικού κλάδου που πολλοί προέβλεπαν δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, εν μέρει χάρη σε εγχώριες πολιτικές πρωτοβουλίες, όπως η χαλάρωση των περιορισμών στα μπόνους.

Η επικείμενη ανάδειξη του έβδομου Βρετανού πρωθυπουργού μέσα σε μόλις δέκα χρόνια προσθέτει νέα αβεβαιότητα στις σχέσεις Λονδίνου–Βρυξελλών. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι δεν έχουν σαφή εικόνα για τις θέσεις του Andy Burnham, ο οποίος θεωρείται πιθανός διάδοχος του Keir Starmer, όσον αφορά τις σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου–ΕΕ. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναβάλλει τη σύνοδο κορυφής του επόμενου μήνα.

Οι δύο πλευρές ανέμεναν πρόοδο σε ζητήματα όπως οι κανόνες εμπορίου αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, η διασύνδεση των συστημάτων εμπορίας εκπομπών ρύπων και ένα πρόγραμμα κινητικότητας για τους νέους.

Ωστόσο, η διαπραγμάτευση με έναν πρωθυπουργό που βρίσκεται ουσιαστικά σε αποδρομή, όπως ο Στάρμερ, ενείχε πάντοτε ρίσκο για τις Βρυξέλλες. Η ΕΕ είχε άλλωστε βιώσει στο παρελθόν τις συνεχείς μεταβολές θέσεων από διαδοχικούς Βρετανούς πρωθυπουργούς, από τον Boris Johnson έως την Theresa May, κατά τη διάρκεια των επίπονων διαπραγματεύσεων για το Brexit.

Παρ’ όλα αυτά, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο, εξακολουθεί να στηρίζει τη διεξαγωγή συνόδου κορυφής με τον επόμενο Βρετανό πρωθυπουργό.

Τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της παραίτησης του Στάρμερ, ο Μπέρναμ αναθεώρησε αρκετές από τις προηγούμενες θέσεις του. Μεταξύ άλλων, απέκλεισε το ενδεχόμενο επανένταξης της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόλις οκτώ μήνες αφότου είχε δηλώσει ότι επιθυμούσε την επιστροφή της χώρας στο ευρωπαϊκό μπλοκ.

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι αν θα συνεχίσει την προσπάθεια επαναπροσέγγισης με την ΕΕ που ξεκίνησε ο Στάρμερ ή αν θα επιλέξει μια διαφορετική πορεία.

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