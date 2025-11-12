ΑΑΔΕ: Νέα έκδοση myDATA – Ενίσχυση διαλειτουργικότητας και διαφάνειας στις ψηφιακές συναλλαγές

Η νέα έκδοση v1.0.12 περιλαμβάνει σημαντικές προσθήκες και βελτιώσεις, οι οποίες εξασφαλίζουνακόμη μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα
Στις βελτιώσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:
1. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση B2B, B2C, B2G μέσω Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (Α.1128/2025)
Ενσωματώνεται νέο πεδίο downloadingInvoiceUrl
2. Δελτίο Αποστολής – Αντίστροφη Διακίνηση
Προστίθεται η δυνατότητα έκδοσης παραστατικού τύπου 9.3 Δελτίο Αποστολής με ένδειξη «Αντίστροφη Διακίνηση», μέσω της συμπλήρωσης της Αιτίας Έκδοσης:
3. Δήλωση Έκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου ή Ιδιοπαρόχου (Α.
Ενεργοποιούνται νέες μέθοδοι για τη διαχείριση των δηλώσεων έκδοσης στοιχείων:
Οι εργασίες της αναβάθμισης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 13/11, από τις 07:00 έως τις 08:00 π.μ. Σε αυτό το διάστημα δεν θα είναι δυνατή η διαβίβαση δεδομένων από εφαρμογές ERP και Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΥΠΑΗΕΣ), timologio - myDATAap
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521: