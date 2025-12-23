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Φορολοταρία: Έγινε η χριστουγεννιάτικη κλήρωση - Δείτε αν κερδίσατε
Φορολογία
16:19 - 23 Δεκ 2025

Φορολοταρία: Έγινε η χριστουγεννιάτικη κλήρωση - Δείτε αν κερδίσατε

Reporter.gr Newsroom
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Το ποσό των 100.000 ευρώ σε 12 τυχερούς, αλλά και ποσά ύψους 1.000 ευρώ σε άλλους φορολογούμενους, μοίρασε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στο πλαίσιο της ετήσιας φορολοταρίας.

Η σημερινή (23 Δεκεμβρίου 2025) κλήρωση αφορούσε συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν μέσα στο έτος.

Οι νικητές της φορολοταρίας θα μπορούν να δουν τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (aade.gr), ενώ θα λάβουν και προσωπική ενημέρωση με μήνυμα στη θυρίδα τους στο myAADE και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Δείτε αν ανήκετε στους τυχερούς εδώ.

Παράλληλα, στο site της ΑΑΔΕ βρίσκονται οι λαχνοί των τυχερών που κέρδισαν στις προηγούμενες φορολοταρίες που πραγματοποίησαν ΑΑΔΕ και υπουργείο Οικονομικών.

Τα ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι πολίτες στο myAADE, στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία». Όσοι δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό πληρωμών, θα έχουν προθεσμία τριών μηνών για να το πράξουν, ώστε να λάβουν το έπαθλο.

Οι δικαιούχοι και ποιοι εξαιρούνται

Οι φορολοταρίες της ΑΑΔΕ αφορούν σε πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές συναλλαγές κατά τη διάρκεια του έτους.

Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή βασίζεται στους λαχνούς που αντιστοιχούν στις ηλεκτρονικές πληρωμές του κάθε μήνα.

Για κάθε ένα ευρώ που δαπανάται με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής υπολογίζεται ένας λαχνός, ενώ υπάρχει πλαφόν στις δαπάνες που μετρούν, έως 10.000 ευρώ τον μήνα ανά συμμετέχοντα.

Στις μηνιαίες κληρώσεις, συνολικά 556 νικητές μοιράζονται τα έπαθλα, με έναν να κερδίζει 50.000 ευρώ, πέντε να κερδίζουν από 20.000 ευρώ, πενήντα να κερδίζουν από 5.000 ευρώ και πεντακόσιους να κερδίζουν από 1.000 ευρώ.

Ενώ από τη διαδικασία της μεγάλης κλήρωσης των Χριστουγέννων εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη κερδίσει το έπαθλο των 50.000 ευρώ σε κάποια από τις μηνιαίες κληρώσεις του έτους.

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