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ΑΑΔΕ: Η επικαιροποίηση των ΚΑΔ δεν επηρεάζει την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων
Φορολογία
17:03 - 27 Ιαν 2026

ΑΑΔΕ: Η επικαιροποίηση των ΚΑΔ δεν επηρεάζει την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων

Reporter.gr Newsroom
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Η επικαιροποίηση των ΚΑΔ, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1003/2026 και Α.1004/2026, δεν επηρεάζει την υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς η υποβολή τους θα γίνει με βάση τους ΚΑΔ που ίσχυαν την 31.12.2025. 

Για τις ελάχιστες περιπτώσεις νομικών προσώπων με ημερομηνία λήξης του φορολογικού τους έτους μετά την 28/02/2026, τα οποία θεωρητικά ενδέχεται να επιλέξουν άλλον ΚΑΔ από αυτόν που θα τους έχει αποδοθεί αυτόματα (εκτιμώνται σε περίπου 600 με 700 ΑΦΜ), ο διαθέσιμος χρόνος των σχεδόν τριών μηνών (από την ολοκλήρωση της αυτόματης αντιστοίχισης στο πρώτο δεκαήμερο Μαρτίου έως την 1/6/2026) προκειμένου τα εν λόγω νομικά πρόσωπα να προβούν στο σχετικό έλεγχο είναι επαρκής και δεν επηρεάζει την διαδικασία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

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