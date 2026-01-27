Μόντι για τη Συμφωνία Ινδίας–ΕΕ: Νέο κεφάλαιο οικονομικής συνεργασίας και κοινής ευημερίας

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι χαιρέτισε τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Ινδίας–ΕΕ, χαρακτηρίζοντάς τη σημαντικό ορόσημο στις διμερείς σχέσεις. Τόνισε ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τους οικονομικούς δεσμούς, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους λαούς των δύο πλευρών και θα συμβάλει σε ένα κοινό, ευημερούν μέλλον.

Με διαδοχικές αναρτήσεις στο Χ «υποδέχθηκε» την εμπορική συμφωνία της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι. Παράλληλα, επισήμανε πως το Επιχειρηματικό Φόρουμ Ινδίας–ΕΕ αποτέλεσε καθοριστική πλατφόρμα διαλόγου, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία φέρνει ουσιαστικά οφέλη για επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καινοτόμους, λειτουργώντας ως νέο πρότυπο κοινής ανάπτυξης.

Πιο αναλυτικά η πρώτη ανάρτηση του Μόντι αναφέρει: «Η ολοκλήρωση σήμερα της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου Ινδίας–Ευρωπαϊκής Ένωσης σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στις σχέσεις μας. Ευχαριστώ όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες, διαχρονικά, για το εποικοδομητικό τους πνεύμα και τη δέσμευσή τους που κατέστησαν αυτή τη συμφωνία δυνατή. Η συμφωνία αυτή θα εμβαθύνει τους οικονομικούς δεσμούς, θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τους λαούς μας και θα ενισχύσει τη συνεργασία Ινδίας–Ευρώπης για ένα ευημερούν μέλλον».

Και αργότερα ο Μόντι με άλλη του ανάρτηση τόνισε: «Το Επιχειρηματικό Φόρουμ Ινδίας–ΕΕ αποτέλεσε μια εξαιρετική πλατφόρμα για τη συζήτηση των ευρύτατων οικονομικών δεσμών μεταξύ της Ινδίας και της Ευρώπης. Η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου που υπογράφηκε σήμερα φέρνει αναρίθμητα οφέλη για τις επιχειρήσεις, τις ΜμΕ και τους καινοτόμους. Αποτελεί ένα νέο πρότυπο για κοινή ευημερία».