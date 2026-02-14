Φόροι και πρόστιμα: Μείωση έως 50% για άμεση αποδοχή φορολογικού ελέγχου

Σημαντική μείωση προστίμων, από 25% έως και 50%, μπορούν να εξασφαλίσουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που αποδέχονται άμεσα τα αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου και παραιτούνται από κάθε ένδικο μέσο.

Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) και στοχεύει στην ταχύτερη είσπραξη εσόδων από το Δημόσιο, αλλά και στη μείωση του φόρτου των διοικητικών δικαστηρίων.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της έκπτωσης είναι ο φορολογούμενος να αποδεχθεί πλήρως τις οφειλές που προέκυψαν από τον έλεγχο και να παραιτηθεί από κάθε δικαίωμα προσφυγής, είτε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) είτε στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια.

Τα ποσοστά μείωσης ανά στάδιο

Το ύψος της έκπτωσης εξαρτάται από το χρονικό σημείο στο οποίο ο φορολογούμενος αποδέχεται την κύρια οφειλή:

Μείωση 50%: Εφόσον η αποδοχή γίνει μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης παροχής πληροφοριών και έως τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης, μετά την κοινοποίηση προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

Μείωση 40%: Αν η αποδοχή γίνει μετά την κοινοποίηση της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και εντός της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής στη ΔΕΔ.

Μείωση 30%: Όταν η αποδοχή πραγματοποιηθεί μετά την κοινοποίηση της απόφασης της ΔΕΔ ή μετά την πάροδο της προθεσμίας για σιωπηρή απόρριψη, και πριν την κατάθεση προσφυγής στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο πρώτου βαθμού.

Μείωση 25%: Σε περίπτωση που έχει ήδη ασκηθεί δικαστική προσφυγή, η έκπτωση ισχύει έως και την προηγούμενη ημέρα της αρχικά ορισθείσας ημερομηνίας συζήτησης της υπόθεσης στο διοικητικό δικαστήριο.

Όροι εξόφλησης και ρύθμισης

Μετά τη μείωση του προστίμου, ο φορολογούμενος οφείλει να καταβάλει το 25% της συνολικής οφειλής εντός τριών ημερών από την αποδοχή της αίτησης. Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να εξοφληθεί σε έως 12 μηνιαίες δόσεις, μέσω της πάγιας ρύθμισης του υπουργείου Οικονομικών.

Η μείωση του προστίμου οριστικοποιείται μόνο εφόσον εξοφληθούν εμπρόθεσμα και στο σύνολό τους όλες οι δόσεις της ρύθμισης. Καθ’ όλη τη διάρκεια αποπληρωμής, το ποσό του προστίμου που τελεί υπό μείωση παραμένει σε αναστολή είσπραξης.

Το εναπομείναν ποσό της οφειλής, μετά την προκαταβολή, επιβαρύνεται —μετά την παρέλευση 30 ημερών από την υποβολή της δήλωσης και έως την πλήρη εξόφληση— με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προσαυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση.

Τι ισχύει σε περίπτωση καθυστέρησης

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης ή η μη εξόφληση σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής οδηγεί σε απώλεια της έκπτωσης. Στην περίπτωση αυτή, η συνολική οφειλή επανέρχεται στο αρχικό ύψος της, πριν από τη μείωση του προστίμου, και καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμη, αφαιρουμένων των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, το Δημόσιο επιχειρεί να ενισχύσει τα δημόσια έσοδα και να επιταχύνει την ολοκλήρωση φορολογικών υποθέσεων, παρέχοντας ταυτόχρονα κίνητρο για άμεση συμμόρφωση των φορολογουμένων.