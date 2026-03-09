ΑΑΔΕ: 1,9 εκατ. επιχειρήσεις εντάχθηκαν στους νέους Ευρωπαϊκούς ΚΑΔ – Ολοκληρώθηκε η αυτόματη αντιστοίχιση

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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ολοκλήρωσε τηναυτόματη αντιστοίχιση των υφιστάμενων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για 1,9 εκατ.επιχειρήσεις, αποδίδοντας 9,5 εκατ. νέους ΚΑΔ, σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων. Η διαδικασία υλοποιήθηκε κεντρικά και πλήρως αυτοματοποιημένα, διασφαλίζοντας την εναρμόνιση με τα επικαιροποιημέναευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα.

Από σήμερα, οι ψηφιακές εφαρμογές Μητρώου επανέρχονται σε πλήρη λειτουργία και οι επιχειρήσεις καλούνται να ελέγξουν τους νέους ΚΑΔ που τους έχουν αποδοθεί. Σε περίπτωση που απαιτείται επικαιροποίησητων στοιχείων δραστηριότητάς τους, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως την 1/6/2026 χωρίς την επιβολή προστίμου, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή:

Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης > Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης και Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού > Αλλαγή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

• Τηλεφωνικά: Στο 1521 , χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 - 20:00.