ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΑΑΔΕ: 1,9 εκατ. επιχειρήσεις εντάχθηκαν στους νέους Ευρωπαϊκούς ΚΑΔ – Ολοκληρώθηκε η αυτόματη αντιστοίχιση
Φορολογία
17:14 - 09 Μαρ 2026

ΑΑΔΕ: 1,9 εκατ. επιχειρήσεις εντάχθηκαν στους νέους Ευρωπαϊκούς ΚΑΔ – Ολοκληρώθηκε η αυτόματη αντιστοίχιση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ολοκλήρωσε τηναυτόματη αντιστοίχιση των υφιστάμενων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για 1,9 εκατ.επιχειρήσεις, αποδίδοντας 9,5 εκατ. νέους ΚΑΔ, σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων. Η διαδικασία υλοποιήθηκε κεντρικά και πλήρως αυτοματοποιημένα, διασφαλίζοντας την εναρμόνιση με τα επικαιροποιημέναευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα.

Από σήμερα, οι ψηφιακές εφαρμογές Μητρώου επανέρχονται σε πλήρη λειτουργία και οι επιχειρήσειςκαλούνται να ελέγξουν τους νέους ΚΑΔ που τους έχουν αποδοθεί. Σε περίπτωση που απαιτείται επικαιροποίησητων στοιχείων δραστηριότητάς τους, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως την 1/6/2026 χωρίς την επιβολή προστίμου, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή:

Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης > Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης και Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού > Αλλαγή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00-20:00.
Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Μητρώου > Μητρώο Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Αλλαγή στοιχείων Μητρώου Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Μεταβολή δραστηριοτήτων.
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τουρκία: Το ΝΑΤΟ κατέρριψε δεύτερο ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο
Ειδήσεις

Τουρκία: Το ΝΑΤΟ κατέρριψε δεύτερο ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο 

Κόστα - Φον Ντερ Λάιεν σε κοινό μήνυμα για την αποκλιμάκωση της έντασης στην Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Κόστα - Φον Ντερ Λάιεν σε κοινό μήνυμα για την αποκλιμάκωση της έντασης στην Μέση Ανατολή

Γάζα: Έξι νεκροί από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα
Ειδήσεις

Γάζα: Έξι νεκροί από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα

Η άνοδος στο πετρέλαιο «κοκκινίζει» την Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στο Ιράν
Χρηματιστήρια

Η άνοδος στο πετρέλαιο «κοκκινίζει» την Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στο Ιράν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΑΔΕ: Στο... περίμενε 130.000 δικαούχοι για €190 εκατ. – Τι μπλοκάρει τις επιστροφές φόρων
Φορολογία

ΑΑΔΕ: Στο... περίμενε 130.000 δικαούχοι για €190 εκατ. – Τι μπλοκάρει τις επιστροφές φόρων

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 5,6 εκατ. λαθραία τσιγάρα στο Τελωνείο Κήπων
Ειδήσεις

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 5,6 εκατ. λαθραία τσιγάρα στο Τελωνείο Κήπων

ΑΑΔΕ: Στο «αρχείο» οφειλές €6 δισ. το 2026 – Ποια χρέη χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Στο «αρχείο» οφειλές €6 δισ. το 2026 – Ποια χρέη χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης

Νέες διαδικασίες για απόκτηση άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου και εγγραφής στο οικείο Μητρώο
Φορολογία

Νέες διαδικασίες για απόκτηση άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου και εγγραφής στο οικείο Μητρώο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
14/06/2026 - 19:08

Χρηστίδης: Η πολιτική αλλαγή αποτελεί αίτημα της κοινωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 18:14

Τραμπ εναντίον Νετανιάχου: Βλέπει υπονόμευση των προσπαθειών επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας 

Το σκίτσο του ΚΥΡ
14/06/2026 - 18:09

Επαγγελματικός προσδιορισμός

Ναυτιλία
14/06/2026 - 17:59

Από την κρίση στην προσαρμογή - Το νέο πρόσωπο του Ορμούζ

Πολιτική
14/06/2026 - 17:41

Σχοινάς: Πάνω από 20 δισ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα την επόμενη εξαετία

Ακίνητα
14/06/2026 - 17:07

ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά την απόσυρση της διάταξης για διαγραφή ακινήτων από το μητρώο βραχυχρονίων μισθώσεων λόγω μεταβίβασης

Πολιτική
14/06/2026 - 16:45

Βαρδακαστάνης: Πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 16:15

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών από Άρειο Πάγο: Να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες για Καραμανλή

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:35

Ελβετία: Οι ψηφοφόροι απέρριψαν την πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού σε δέκα εκατομμύρια κατοίκους

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:00

Ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού - Στόχος υποδομές της Χεζμπολάχ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:30

Ρουμανία: Νέος υποψήφιος πρωθυπουργός ο κεντροδεξιός Αντριάν Βεστέα - «Καλπάζει» ο πληθωρισμός στη χώρα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:04

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Οικονομία
14/06/2026 - 13:44

Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά δυνητικά 1,5 εκατ. πολίτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 13:23

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Τι εξετάζουν οι αρχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/06/2026 - 13:00

Μετρό Αθήνας: Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και αλλαγές δρομολογίων λόγω έργων αναβάθμισης στη Γραμμή 3 μέχρι τις 15 Ιουνίου 

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:38

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
14/06/2026 - 12:19

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:02

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Φορολογία
14/06/2026 - 10:00

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 08:57

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με ασαφές χρονοδιάγραμμα - Οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν και ο Νετανιάχου

Magazino
14/06/2026 - 08:21

Πρωταθλητές NBA έπειτα από 53 χρόνια οι Νιου Γιορκ Νικς, μετά από ακόμη μία επική ανατροπή

Ειδήσεις
13/06/2026 - 22:05

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:55

Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:40

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:22

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ