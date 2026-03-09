ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κόστα - Φον Ντερ Λάιεν σε κοινό μήνυμα για την αποκλιμάκωση της έντασης στην Μέση Ανατολή
Ειδήσεις
16:59 - 09 Μαρ 2026

Κόστα - Φον Ντερ Λάιεν σε κοινό μήνυμα για την αποκλιμάκωση της έντασης στην Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κοινό μήνυμα υπέρ της αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή έστειλαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά από τηλεδιάσκεψη που είχαν με ηγέτες χωρών της περιοχής για τις εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ηγέτες από την Ιορδανία, την Αίγυπτος, το Μπαχρέιν, τον Λίβανο, τη Συρία, την Τουρκία, την Αρμενία, το Ιράκ, το Κατάρ, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και το Ομάν. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις της σύγκρουσης, οι επιθέσεις που καταγράφονται στην περιοχή αλλά και οι επιπτώσεις που προκαλούνται στην ενεργειακή ασφάλεια.

Η τηλεδιάσκεψη εντάσσεται στις διπλωματικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την έναρξη της κρίσης και έρχεται σε συνέχεια των επαφών που είχαν πραγματοποιήσει οι Ευρωπαίοι ηγέτες, αλλά και των πρωτοβουλιών της Ύπατης Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική της Ε.Ε. Κάγια Κάλλας. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών εξετάστηκαν οι βασικοί άξονες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη διαχείριση της κρίσης.

Στην κοινή τους δήλωση, οι δύο πρόεδροι καταδίκασαν εκ νέου τις επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν, εκφράζοντας παράλληλα την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους λαούς της περιοχής. Παράλληλα ευχαρίστησαν τις χώρες της Μέσης Ανατολής για τη συνεργασία τους στον επαναπατρισμό δεκάδων χιλιάδων Ευρωπαίων πολιτών που είχαν εγκλωβιστεί στις χώρες τους με το ξέσπασμα της σύγκρουσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως υπογράμμισαν, παραμένει αξιόπιστος εταίρος για την περιοχή και δηλώνει έτοιμη να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης και στην επανέναρξη του διαλόγου. Παρά τις πιέσεις που δέχεται η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες, η Ε.Ε. επιμένει ότι ο διάλογος και η διπλωματία αποτελούν τη μόνη βιώσιμη λύση για την επίλυση της κρίσης.

Στο πλαίσιο αυτό επαναλήφθηκε η πάγια θέση της Ένωσης απέναντι στις δραστηριότητες της Τεχεράνης, με έκκληση προς την ιρανική ηγεσία να τερματίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα και να περιορίσει την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων. Ταυτόχρονα, καταδικάστηκε η καταστολή και η βία που – όπως επισημαίνεται – ασκείται από το καθεστώς του Ιράν εναντίον των πολιτών του.

Οι δύο πρόεδροι επανέλαβαν τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σταθερότητα στην περιοχή, καλώντας όλες τις πλευρές να προστατεύσουν τους αμάχους και να τηρήσουν το διεθνές δίκαιο, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τις αρχές του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις ναυτικές αποστολές της Ε.Ε., EUNAVFOR ASPIDES και EUNAVFOR ATALANTA, με την ευρωπαϊκή πλευρά να δηλώνει έτοιμη να ενισχύσει και να προσαρμόσει τις επιχειρήσεις αυτές ώστε να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες ασφαλείας.

Παράλληλα εκφράστηκε έντονη ανησυχία για τις συνέπειες της κρίσης στον Λίβανο, όπου οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στους αμάχους και μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε την ενεργοποίηση των αποθεμάτων του ReliefEU, με στόχο τη στήριξη περίπου 130.000 ανθρώπων στη χώρα. Η πρώτη πτήση ανθρωπιστικής βοήθειας αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα.

Οι ηγέτες της περιοχής παρουσίασαν την εκτίμησή τους για την κατάσταση τόσο στις χώρες τους όσο και στη Μέση Ανατολή συνολικά. Στη συζήτηση εξετάστηκαν επίσης οι επιπτώσεις των επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, που επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Τέλος, συμφωνήθηκε η διατήρηση στενής επικοινωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της περιοχής, με στόχο την παρακολούθηση των εξελίξεων και την ενίσχυση της συνεργασίας για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων
Ειδήσεις

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη
Ειδήσεις

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν
Ειδήσεις

Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν

Το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στον νότιο Λίβανο
Ειδήσεις

Το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στον νότιο Λίβανο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/06/2026 - 22:05

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:55

Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:40

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:22

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:19

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:59

Αλβανία: Νέες αντιδράσεις στο σχέδιο Κούσνερ – Διαδηλωτές γκρέμισαν φράχτη εργοταξίου

Magazino
13/06/2026 - 20:54

Μπάσκετ: Πρωταθλητές Ελλάδας οι «ερυθλόκευκοι» με 89-85 έναντι του Παναθηναϊκού

Ναυτιλία
13/06/2026 - 20:39

Το νέο κόστος του παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι οι ναύλοι αλλά η αβεβαιότητα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:19

Ανάβυσσος: Σύλληψη 72χρονου για παράνομη κατάληψη παραλίας με 400 ξαπλώστρες

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:47

Πέθανε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο καπετάνιος του θρυλικού πλοίου των Μικρών Κυκλάδων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:30

Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:15

Κεραυνοί προκάλεσαν 5 δασικές πυρκαγιές σε Κορινθία, Μέθανα και Θήβα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:14

Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν

Πολιτική
13/06/2026 - 18:54

Η Ελλάδα που δεν περιμένει: Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα

Χρηματιστήρια
13/06/2026 - 18:44

Η «εκτόξευση» της SpaceX: Πώς κατάφερε ο Μασκ να στήσει τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:29

Διάσωση 32 μεταναστών νότια της Γαύδου

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:19

Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Πολιτική
13/06/2026 - 17:59

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές

Ειδήσεις
13/06/2026 - 17:28

Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE

Πολιτική
13/06/2026 - 17:15

Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστικό το μέτρο της καθολικής πρόσβασης των νέων στα Μέσα Μεταφοράς

Ειδήσεις
13/06/2026 - 16:55

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά και αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες

Πολιτική
13/06/2026 - 16:25

Μητσοτάκης: Αυτοδυναμία για να συνεχίσουμε το έργο – «Όχι» στους πειραματισμούς του παρελθόντος  

Πολιτική
13/06/2026 - 16:03

Κικίλιας: Η ναυτιλία φέρνει επενδύσεις και προοπτική για την ελληνική οικογένεια

Ειδήσεις
13/06/2026 - 15:28

ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε το όνομα του Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:59

Στο «τραπέζι» μόνιμη παρουσία ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:35

Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Ομόφωνα ένοχοι οι 4 κατηγορούμενοι

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:17

Προς νέα αύξηση επιτοκίων η ΕΚΤ – Από ποιους παράγοντες εξαρτάται

Ειδήσεις
13/06/2026 - 13:38

Ελβετία: Το κρίσιμο δημοψήφισμα για το πληθυσμιακό πλαφόν των 10 εκατ. κατοίκων

Πολιτική
13/06/2026 - 13:28

Υπουργείο Εσωτερικών κατά Δούκα: Να μελετήσει ή τουλάχιστον να ρωτήσει το ChatGPT

Πολιτική
13/06/2026 - 12:47

Μητσοτάκης: «Σήμα» για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Ρόδου – Νέο νοσοκομείο στην Κω

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ