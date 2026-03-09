Κόστα - Φον Ντερ Λάιεν σε κοινό μήνυμα για την αποκλιμάκωση της έντασης στην Μέση Ανατολή

Κοινό μήνυμα υπέρ της αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή έστειλαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά από τηλεδιάσκεψη που είχαν με ηγέτες χωρών της περιοχής για τις εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ηγέτες από την Ιορδανία, την Αίγυπτος, το Μπαχρέιν, τον Λίβανο, τη Συρία, την Τουρκία, την Αρμενία, το Ιράκ, το Κατάρ, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και το Ομάν. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις της σύγκρουσης, οι επιθέσεις που καταγράφονται στην περιοχή αλλά και οι επιπτώσεις που προκαλούνται στην ενεργειακή ασφάλεια.

Η τηλεδιάσκεψη εντάσσεται στις διπλωματικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την έναρξη της κρίσης και έρχεται σε συνέχεια των επαφών που είχαν πραγματοποιήσει οι Ευρωπαίοι ηγέτες, αλλά και των πρωτοβουλιών της Ύπατης Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική της Ε.Ε. Κάγια Κάλλας. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών εξετάστηκαν οι βασικοί άξονες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη διαχείριση της κρίσης.

Στην κοινή τους δήλωση, οι δύο πρόεδροι καταδίκασαν εκ νέου τις επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν, εκφράζοντας παράλληλα την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους λαούς της περιοχής. Παράλληλα ευχαρίστησαν τις χώρες της Μέσης Ανατολής για τη συνεργασία τους στον επαναπατρισμό δεκάδων χιλιάδων Ευρωπαίων πολιτών που είχαν εγκλωβιστεί στις χώρες τους με το ξέσπασμα της σύγκρουσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως υπογράμμισαν, παραμένει αξιόπιστος εταίρος για την περιοχή και δηλώνει έτοιμη να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης και στην επανέναρξη του διαλόγου. Παρά τις πιέσεις που δέχεται η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες, η Ε.Ε. επιμένει ότι ο διάλογος και η διπλωματία αποτελούν τη μόνη βιώσιμη λύση για την επίλυση της κρίσης.

Στο πλαίσιο αυτό επαναλήφθηκε η πάγια θέση της Ένωσης απέναντι στις δραστηριότητες της Τεχεράνης, με έκκληση προς την ιρανική ηγεσία να τερματίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα και να περιορίσει την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων. Ταυτόχρονα, καταδικάστηκε η καταστολή και η βία που – όπως επισημαίνεται – ασκείται από το καθεστώς του Ιράν εναντίον των πολιτών του.

Οι δύο πρόεδροι επανέλαβαν τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σταθερότητα στην περιοχή, καλώντας όλες τις πλευρές να προστατεύσουν τους αμάχους και να τηρήσουν το διεθνές δίκαιο, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τις αρχές του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις ναυτικές αποστολές της Ε.Ε., EUNAVFOR ASPIDES και EUNAVFOR ATALANTA, με την ευρωπαϊκή πλευρά να δηλώνει έτοιμη να ενισχύσει και να προσαρμόσει τις επιχειρήσεις αυτές ώστε να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες ασφαλείας.

Παράλληλα εκφράστηκε έντονη ανησυχία για τις συνέπειες της κρίσης στον Λίβανο, όπου οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στους αμάχους και μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε την ενεργοποίηση των αποθεμάτων του ReliefEU, με στόχο τη στήριξη περίπου 130.000 ανθρώπων στη χώρα. Η πρώτη πτήση ανθρωπιστικής βοήθειας αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα.

Οι ηγέτες της περιοχής παρουσίασαν την εκτίμησή τους για την κατάσταση τόσο στις χώρες τους όσο και στη Μέση Ανατολή συνολικά. Στη συζήτηση εξετάστηκαν επίσης οι επιπτώσεις των επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, που επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Τέλος, συμφωνήθηκε η διατήρηση στενής επικοινωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της περιοχής, με στόχο την παρακολούθηση των εξελίξεων και την ενίσχυση της συνεργασίας για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου.