Γάζα: Έξι νεκροί από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα

Έξι Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους δύο γυναίκες και ένα παιδί, σκοτώθηκαν χθες (8/3) στη Γάζα από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα και από πυρά τεθωρακισμένων σε δύο διαφορετικά περιστατικά. Σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους, πρόκειται για τα πιο θανατηφόρα επεισόδια που έχουν καταγραφεί στον παλαιστινιακό θύλακα από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν πριν από μία εβδομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, ο επικεφαλής του νοσοκομείου Αλ Σίφα στην Πόλη της Γάζας, Μοχάμεντ Αμπού Σέλμια, ανέφερε ότι τρεις άνδρες έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορική επιδρομή που σημειώθηκε κοντά στο Πανεπιστήμιο Αλ-Αζάρ, στο δυτικό τμήμα της πόλης.

Το πλήγμα σημειώθηκε σε περιοχή κοντά σε καταυλισμούς σκηνών, όπου έχουν καταφύγει πολλοί εκτοπισμένοι κάτοικοι της Γάζας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά άτομα, όπως δήλωσαν υγειονομικοί.

Όπως επισημαίνει το Reuters, από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας εναντίον του Ιράν έχουν καταγραφεί λιγότερες επιθέσεις αυτού του τύπου στη Γάζα, αν και την περασμένη εβδομάδα οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν αρκετούς Παλαιστινίους.

Σε ανακοίνωσή του την Κυριακή, ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι η αεροπορική επιδρομή είχε στόχο δύο μέλη της Χαμάς που, σύμφωνα με τον ίδιο, ετοιμάζονταν να επιτεθούν σε ισραηλινούς στρατιώτες. Ωστόσο, δεν παρουσίασε στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό αυτό, ενώ καμία παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση δεν έχει ανακοινώσει ότι οι νεκροί ήταν μέλη της.

Επιπλέον, ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία που να συνδέουν τους άνδρες με σχεδιαζόμενη επίθεση.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, πυρά από ισραηλινά τεθωρακισμένα προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων — δύο γυναικών, εκ των οποίων η μία ήταν δημοσιογράφος της περιοχής, και ενός κοριτσιού, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη δέκα άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από υγειονομικούς στο νοσοκομείο Αλ-Άουντα, στον καταυλισμό της Νουσεϊράτ.

Σύμφωνα με τους ίδιους, οβίδες από τεθωρακισμένο έπληξαν καταυλισμό σκηνών στη δυτική περιοχή της Νουσεϊράτ, όπου διαμένουν οικογένειες εκτοπισμένων.

Σήμερα, πάντως, Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε στο Reuters ότι ο στρατός δεν έχει ενημέρωση για κάποιο περιστατικό κατά το οποίο να σκοτώθηκαν ένα παιδί και μια δημοσιογράφος από ισραηλινά πυρά.