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Προσυμπληρωμένες δηλώσεις για 1,5 εκατ. φορολογούμενους – Τι πρέπει να προσέξουν
Φορολογία
08:30 - 20 Μαρ 2026

Προσυμπληρωμένες δηλώσεις για 1,5 εκατ. φορολογούμενους – Τι πρέπει να προσέξουν

Γιώργος Αλεξάκης
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Μηνύματα σε περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο μισθωτούς και συνταξιούχους απέστειλε η ΑΑΔΕ, ενημερώνοντάς τους ότι οι φορολογικές δηλώσεις τους έχουν ήδη προσυμπληρωθεί και θα είναι έτοιμες για υποβολή από τις 16 Απριλίου 2026.

Οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν τα στοιχεία τους και να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν οι ίδιοι στην υποβολή ή αν θα αφήσουν τη διαδικασία να ολοκληρωθεί αυτόματα από την Αρχή. Σε περίπτωση που εντοπιστούν λάθη ή παραλείψεις, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αρχικής δήλωσης έως τις 15 Απριλίου, ενώ από τις 17 Απριλίου έως τις 15 Ιουλίου μπορούν να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς πρόστιμα.

Όσοι διαπιστώσουν ότι τα στοιχεία είναι σωστά, δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια, ενώ έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τη δήλωσή τους νωρίτερα, εφόσον το επιθυμούν.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι σε περίπτωση αλλαγών στα στοιχεία, οι φορολογούμενοι θα ειδοποιούνται εκ νέου, προκειμένου να επανελέγξουν τα επικαιροποιημένα δεδομένα.

Ειδικότερα, αν η μεταβολή πραγματοποιηθεί πριν από την υποβολή της δήλωσης και είναι αποδεκτή, δεν απαιτείται κάποια ενέργεια, καθώς τα νέα στοιχεία θα ενσωματωθούν αυτόματα. Αντίθετα, εάν η αλλαγή γίνει μετά την υποβολή, απαιτείται η κατάθεση τροποποιητικής δήλωσης, ενώ σε περίπτωση διαφωνίας συνιστάται η επικοινωνία με φοροτεχνικό.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τον έλεγχο των προσυμπληρωμένων στοιχείων, καθώς τυχόν λάθη μπορεί να οδηγήσουν σε επιπλέον φόρους ή πρόστιμα. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των προσωπικών τους στοιχείων, όπως η οικογενειακή κατάσταση και τα εξαρτώμενα μέλη, αλλά και την πληρότητα των εισοδημάτων τους, συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται από ενοίκια, περιστασιακή απασχόληση ή το εξωτερικό.

Εξίσου σημαντικός είναι ο έλεγχος των παρακρατηθέντων φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και των ηλεκτρονικών δαπανών που συνδέονται με το αφορολόγητο όριο. Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα τεκμήρια διαβίωσης, όπως κατοικίες και οχήματα, που ενδέχεται να αυξήσουν το τεκμαρτό εισόδημα.

Τέλος, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία των ακινήτων τους και το δηλωμένο IBAN, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή επιστροφή τυχόν πιστωτικού υπολοίπου.

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