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Νέα αυστηρά μέτρα για διαιτολόγους και εργαστήρια αισθητικής: Πρόστιμα, σφράγιση και εισαγγελέας
Υγεία
15:58 - 24 Ιουλ 2026

Νέα αυστηρά μέτρα για διαιτολόγους και εργαστήρια αισθητικής: Πρόστιμα, σφράγιση και εισαγγελέας

Reporter.gr Newsroom
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Σε ισχύ τίθεται νέο πλαίσιο ελέγχων και διοικητικών κυρώσεων για επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία, πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες και εργαστήρια αισθητικής, με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Υγείας και Ανάπτυξης που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια.

Η απόφαση καθορίζει αναλυτικά τη διαδικασία εποπτείας των οικονομικών φορέων, τα στάδια επιβολής μέτρων και τα κριτήρια αξιολόγησης των παραβάσεων, με βασικό στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, οι παραβάσεις θα αντιμετωπίζονται με κλιμακούμενες κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν γραπτές συστάσεις, διοικητικά πρόστιμα, προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, ανάκληση της γνωστοποίησης λειτουργίας, καθώς και ενημέρωση της Εισαγγελικής Αρχής στις σοβαρότερες περιπτώσεις.

Η βαρύτητα των μέτρων θα εξαρτάται από το επίπεδο κινδύνου που διαπιστώνεται για τη δημόσια υγεία και από τα ευρήματα του ελέγχου.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για περιπτώσεις άμεσου κινδύνου, όπου οι ελεγκτές θα μπορούν να επιβάλλουν χωρίς καθυστέρηση αυστηρά μέτρα, όπως προσωρινή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης και ταυτόχρονη επιβολή προστίμου.

Επιπλέον, εάν διαπιστωθεί λειτουργία χωρίς την απαιτούμενη γνωστοποίηση, προβλέπεται εισήγηση για σφράγιση της επιχείρησης, ενημέρωση των αρμόδιων αρχών και διαβίβαση της υπόθεσης στην Εισαγγελία.

Ως προς τα χρηματικά πρόστιμα, η ΚΥΑ ορίζει πρόστιμο 3.000 ευρώ για έλλειψη αρχικής γνωστοποίησης ή μη δήλωση αλλαγής φορέα λειτουργίας. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται, ενώ στη δεύτερη υποτροπή προβλέπεται επιπλέον σφράγιση της επιχείρησης για δέκα ημέρες. Στην τρίτη υποτροπή προβλέπεται οριστική σφράγιση της δραστηριότητας.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα μείωσης του προστίμου κατά 30% εφόσον αυτό εξοφληθεί εντός 60 ημερών από την επίδοση της σχετικής απόφασης.

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