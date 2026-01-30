Nasa: H κακοκαιρία καθυστερεί την αποστολή Artemis 2 στη Σελήνη

Για μερικές ημέρες αναβάλλεται η πρώτη πιθανή ημερομηνία εκτόξευσης της αποστολής Artemis 2, με την οποία αστροναύτες θα πραγματοποιήσουν την πρώτη επανδρωμένη πτήση γύρω από τη Σελήνη έπειτα από περισσότερα από 50 χρόνια, ανακοίνωσε η NASA.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία αναγκάστηκε να μεταθέσει το τελευταίο κρίσιμο τεστ του πυραύλου SLS, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή (30/1). Ως αποτέλεσμα, το πρώτο πιθανό «παράθυρο» εκτόξευσης μεταφέρεται για την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, αντί για τις 6 Φεβρουαρίου που προέβλεπε το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Η νέα ημερομηνία συμπίπτει με τη διεξαγωγή του τελικού του Super Bowl, γεγονός που παραδοσιακά συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της αμερικανικής και διεθνούς κοινής γνώμης. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω καθυστέρησης, καθώς δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η τελική τεχνική δοκιμή του πυραύλου.

Η συγκεκριμένη δοκιμή, που θεωρείται πρόβα τζενεράλε πριν από την εκτόξευση, είναι απαραίτητη για να επιβεβαιωθεί ότι όλα τα συστήματα λειτουργούν ομαλά. Εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν σε μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, η διαδικασία μετατέθηκε για την επόμενη εβδομάδα.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της δοκιμής, η NASA θα καθορίσει και την τελική ημερομηνία εκτόξευσης της αποστολής Artemis 2, στην οποία θα συμμετάσχουν τρεις Αμερικανοί και ένας Καναδός αστροναύτης.

Σύμφωνα με τη NASA, στο διάστημα από τις 8 Φεβρουαρίου έως τις 30 Απριλίου εξετάζονται συνολικά 14 πιθανά παράθυρα εκτόξευσης για την αποστολή. Την ίδια περίοδο, η διαστημική υπηρεσία έχει προγραμματίσει και την επανδρωμένη αποστολή Crew-12 προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, η οποία έχει οριστεί για τις 11 Φεβρουαρίου, αλλά ενδέχεται να μετατεθεί σε περίπτωση που προηγηθεί η εκτόξευση της Artemis 2, όπως ανέφερε στέλεχος της NASA σε συνέντευξη Τύπου.