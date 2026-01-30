ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Nasa: H κακοκαιρία καθυστερεί την αποστολή Artemis 2 στη Σελήνη
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
22:20 - 30 Ιαν 2026

Nasa: H κακοκαιρία καθυστερεί την αποστολή Artemis 2 στη Σελήνη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Για μερικές ημέρες αναβάλλεται η πρώτη πιθανή ημερομηνία εκτόξευσης της αποστολής Artemis 2, με την οποία αστροναύτες θα πραγματοποιήσουν την πρώτη επανδρωμένη πτήση γύρω από τη Σελήνη έπειτα από περισσότερα από 50 χρόνια, ανακοίνωσε η NASA.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία αναγκάστηκε να μεταθέσει το τελευταίο κρίσιμο τεστ του πυραύλου SLS, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή (30/1). Ως αποτέλεσμα, το πρώτο πιθανό «παράθυρο» εκτόξευσης μεταφέρεται για την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, αντί για τις 6 Φεβρουαρίου που προέβλεπε το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Η νέα ημερομηνία συμπίπτει με τη διεξαγωγή του τελικού του Super Bowl, γεγονός που παραδοσιακά συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της αμερικανικής και διεθνούς κοινής γνώμης. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω καθυστέρησης, καθώς δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η τελική τεχνική δοκιμή του πυραύλου.

Η συγκεκριμένη δοκιμή, που θεωρείται πρόβα τζενεράλε πριν από την εκτόξευση, είναι απαραίτητη για να επιβεβαιωθεί ότι όλα τα συστήματα λειτουργούν ομαλά. Εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν σε μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, η διαδικασία μετατέθηκε για την επόμενη εβδομάδα.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της δοκιμής, η NASA θα καθορίσει και την τελική ημερομηνία εκτόξευσης της αποστολής Artemis 2, στην οποία θα συμμετάσχουν τρεις Αμερικανοί και ένας Καναδός αστροναύτης.

Σύμφωνα με τη NASA, στο διάστημα από τις 8 Φεβρουαρίου έως τις 30 Απριλίου εξετάζονται συνολικά 14 πιθανά παράθυρα εκτόξευσης για την αποστολή. Την ίδια περίοδο, η διαστημική υπηρεσία έχει προγραμματίσει και την επανδρωμένη αποστολή Crew-12 προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, η οποία έχει οριστεί για τις 11 Φεβρουαρίου, αλλά ενδέχεται να μετατεθεί σε περίπτωση που προηγηθεί η εκτόξευση της Artemis 2, όπως ανέφερε στέλεχος της NASA σε συνέντευξη Τύπου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τεράστιο τμήμα πυραύλου της SpaceX προσέκρουσε στη Σελήνη!
Ειδήσεις

Τεράστιο τμήμα πυραύλου της SpaceX προσέκρουσε στη Σελήνη!

«Star Wars» ΗΠΑ vs Κίνα: Η επιστροφή στη Σελήνη και η «μάχη» για την πρωτοκαθεδρία στο Διάστημα
Γιώργος Ραυτόπουλος

«Star Wars» ΗΠΑ vs Κίνα: Η επιστροφή στη Σελήνη και η «μάχη» για την πρωτοκαθεδρία στο Διάστημα

«Artemis IV»: Πόσο εφικτό είναι να πατήσει ο άνθρωπος στη σελήνη το 2028
Ειδήσεις

«Artemis IV»: Πόσο εφικτό είναι να πατήσει ο άνθρωπος στη σελήνη το 2028

Η Σελήνη πιο κοντά από ποτέ; Το στοίχημα της μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας
Ειδήσεις

Η Σελήνη πιο κοντά από ποτέ; Το στοίχημα της μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 23:37

Μαγικές εικόνες από την ηλιακή έκλειψη σε Ισπανία και Ισλανδία

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 23:19

Wall Street: Άνοδος για S&P 500 και Nasdaq μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό – Ράλι για τις μετοχές ΤΝ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 23:04

«Ανακατάταξη» στον Λευκό Οίκο: Αποχωρεί η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 23:00

ΟΦΗ: Δεύτερος τίτλος σε λίγους μήνες, νέα μεγάλη έκπληξη κόντρα στην ΑΕΚ

Υγεία
12/08/2026 - 22:30

Ελπίδες για την ανδρική υπογονιμότητα: Τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει σπερματοζωάρια που ήταν «αόρατα» για τους γιατρούς

Πολιτική
12/08/2026 - 22:00

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Λέσβο – Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Ειδήσεις
12/08/2026 - 21:53

«Ασημένιος» στην Ευρώπη ο Απόστολος Σίσκος – Έγραψε ιστορία με νέο πανελλήνιο ρεκόρ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/08/2026 - 21:45

Στήριξη από το Κογκρέσο στον GSI – Η Ελλάδα ως ενεργειακή πύλη προς την Ανατολική Μεσόγειο

Υγεία
12/08/2026 - 21:30

373 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στις ελληνικές θάλασσες: Οι 14 κανόνες που μπορούν να σώσουν ζωές

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 21:00

Ευρωαγορές: Διορθωτικές κινήσεις μετά τα ιστορικά υψηλά

Ειδήσεις
12/08/2026 - 20:30

Πελόζι για Μπάιντεν: Όσοι γνώριζαν για την κατάστασή του έπρεπε να μιλήσουν

Ειδήσεις
12/08/2026 - 20:00

Oλική έκλειψη Ηλίου - Live η πορεία του φαινομένου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 19:43

Από τον αέρα… στην παραλία: Έρευνα για το ελικόπτερο στο Σαρακήνικο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 19:30

DW: Υπερεξουσίες στις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 19:25

Η έκλειψη εκτόξευσε τις τιμές στα ξενοδοχεία: Άνω των $1.000 η βραδιά στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 19:00

Νέοι ισχυροί άνδρες των Λέικερς οι Τζος Κούσνερ και Μπομπ Άιγκερ με deal άνω των $12 δισ.

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:28

Η συμφωνία Βανς-Ζελένσκι για το πετρέλαιο και το «παζάρι» για τους Patriot

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:13

Τραμπ: «Ελέγχουμε πλήρως τα Στενά του Ορμούζ» – Το Ιράν ανεβάζει τον πήχη

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:02

Καύσωνας με βαρύ τίμημα: Έως €180 δισ. το κόστος για την ευρωπαϊκή οικονομία

Σχόλια Αγοράς
12/08/2026 - 17:47

Στάση αναμονής στο Χρηματιστήριο Αθηνών – «Απογειώθηκε» η HELLENiQ ENERGY

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 17:20

Πώς «φουσκώνει» η Space X το νορβηγικό κρατικό fund – Η επένδυση των $1,2 δισ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
12/08/2026 - 17:17

Οι παγκόσμιες πωλήσεις των OMODA & JAECOO αυξήθηκαν κατά 148,9%

Πολιτική
12/08/2026 - 17:03

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα παίξουμε παιχνίδια» – Εξώδικο στη «Δημοκρατία»

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 16:44

Wall Street: Άνοδος στις αγορές μετά τα ήπια στοιχεία πληθωρισμού – Ράλι στις μετοχές AI

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:36

Μέσι: Αμφιβάλλω αν θα συνεχίσω να παίζω για πολύ ακόμα - Ο αποχαιρετισμός στον πατέρα του

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:21

Πέθανε στα 97 του ο πρώην πρωθυπουργός της Κίνας Ζου Ρονγκτζί

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 15:52

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα με φόντο τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:45

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός επιβραδύνεται μειώνοντας την πίεση για άμεση αύξηση επιτοκίων

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:22

Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μήνυμα από το 112

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:55

Ρωσία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ