Η OpenAI ρίχνει τη σκιά της στα αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών

Καθώς οι τέσσερις hyperscalers της τεχνολογίας — Amazon, Alphabet, Meta και Microsoft — ετοιμάζονται να ανακοινώσουν τα τριμηνιαία αποτελέσματά τους μετά το κλείσιμο της αγοράς, πάνω από όλα δεσπόζει μια εταιρεία που δεν δημοσιεύει καν οικονομικές καταστάσεις: η OpenAI.

Η δημιουργός του ChatGPT, που αποτιμάται πλέον σε πάνω από 850 δισεκατομμύρια δολάρια από ιδιώτες επενδυτές, έχει εξελιχθεί τον τελευταίο χρόνο σε βασικό «ρυθμιστή» της αγοράς, καθώς τα έσοδα και οι τεράστιες δαπάνες της θεωρούνται δείκτης για τη συνολική πορεία της τεχνητής νοημοσύνης.

Η OpenAI θα βρισκόταν έτσι κι αλλιώς στο επίκεντρο των ειδήσεων αυτή την εβδομάδα λόγω της υψηλού προφίλ νομικής διαμάχης μεταξύ του CEO Sam Altman και του CEO της Tesla, Elon Musk. Οι δύο πρώην συνεργάτες ήταν μεταξύ των ιδρυτών της OpenAI το 2015 ως μη κερδοσκοπικό οργανισμό και τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι στα δικαστήρια, μετά από αγωγή του Musk το 2024, με την οποία κατηγορεί την OpenAI και τον Altman για παραβίαση της αρχικής συμφωνίας.

Πριν ακόμη ξεκινήσουν οι ακροαματικές διαδικασίες την Τρίτη, μετοχές εταιρειών όπως η Oracle, η Nvidia, η Advanced Micro Devices και η Broadcom υποχώρησαν, δημοσίευμα της Wall Street Journal που ανέφερε ότι η OpenAI δεν πέτυχε τους στόχους της σε έσοδα και ανάπτυξη χρηστών. Η εταιρεία χαρακτήρισε το δημοσίευμα «γελοίο», ενώ αναφέρθηκε και σε ανησυχίες για τη δυνατότητά της να ανταποκριθεί στις τεράστιες επενδύσεις σε data centers.

Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον στράφηκε στα αποτελέσματα της Τετάρτης. Οι τέσσερις τεχνολογικοί γίγαντες συγκαταλέγονται στις πιο πολύτιμες εταιρείες παγκοσμίως και όλοι έχουν άμεση σχέση με την OpenAI — ως επενδυτές, πελάτες, συνεργάτες ή ανταγωνιστές.

Η Amazon ανακοίνωσε ότι τα μοντέλα της OpenAI θα είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας AWS. Μία ημέρα νωρίτερα, η OpenAI και η Microsoft είχαν γνωστοποιήσει σημαντικές αλλαγές στη μεταξύ τους συνεργασία.

Η Microsoft και η Amazon είναι βασικοί επενδυτές στην OpenAI, με τη Microsoft να έχει επενδύσει συνολικά 13 δισ. δολάρια και την Amazon να δεσμεύεται πρόσφατα για επένδυση 50 δισ. δολαρίων.

Μέχρι τώρα, η Amazon είχε στενότερη συνεργασία με την Anthropic, δημιουργό του Claude. Με τη νέα συμφωνία, οι χρήστες του AWS αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς μπορούν να χρησιμοποιούν τόσο τα μοντέλα της OpenAI όσο και της Anthropic μέσω της υπηρεσίας Bedrock.

Από την πλευρά της Microsoft, αναλυτές επισημαίνουν ότι οι επενδυτές ανησυχούν όλο και περισσότερο για την εξάρτηση της εταιρείας από την OpenAI, καθώς και για το γεγονός ότι η OpenAI διαφοροποιεί τις υποδομές υπολογιστικής ισχύος της πέρα από τη Microsoft.

Η Alphabet, από την άλλη, ανταγωνίζεται άμεσα την OpenAI μέσω των μοντέλων Gemini. Όταν το ChatGPT έγινε viral στα τέλη του 2022, υπήρξαν φόβοι ότι η Google θα μείνει πίσω. Ωστόσο, η εικόνα έχει αλλάξει σημαντικά: η μετοχή της Alphabet έχει υπερδιπλασιαστεί, ενώ το cloud της γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη χάρη στη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ. Παράλληλα, τα TPU της Google αποτελούν πλέον εναλλακτική λύση στα GPU της Nvidia.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η OpenAI αποτελεί πραγματική, αλλά διαχειρίσιμη απειλή για την Google.

Στη Meta, ο μεγαλύτερος κίνδυνος ίσως αφορά τον «πόλεμο ταλέντων». Ο Altman αποκάλυψε ότι η Meta προσπάθησε να προσελκύσει εργαζόμενους της OpenAI προσφέροντας μπόνους έως και 100 εκατομμύρια δολάρια.

Η Meta αρχικά προσπάθησε να ανταγωνιστεί μέσω open-source μοντέλων, όμως αυτή η στρατηγική δεν απέδωσε. Πλέον έχει στραφεί σε ιδιόκτητα μοντέλα, όπως το Muse Spark, που αναπτύχθηκε από τη Meta Superintelligence Labs.

Παρότι τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, η Meta έχει ακόμη δρόμο μπροστά της για να φτάσει τους κορυφαίους παίκτες της αγοράς. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η εταιρεία πρέπει να βρει τρόπο να αυξήσει τη μαζική χρήση των AI εργαλείων της, αντίστοιχα με το ChatGPT και το Claude, ώστε να αξιοποιήσει νέα δεδομένα και διαφημιστικά έσοδα.