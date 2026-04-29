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Ο Γ. Γ. του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, κατά τον χαιρετισμό του στην Ετήσια Εαρινή Συνάντηση (Annual Spring Meeting) του Συνδέσμου Φινλανδικών Τουριστικών Επιχειρήσεων SMAL.
Ο Γ. Γ. του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, κατά τον χαιρετισμό του στην Ετήσια Εαρινή Συνάντηση (Annual Spring Meeting) του Συνδέσμου Φινλανδικών Τουριστικών Επιχειρήσεων SMAL.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15:52 - 29 Απρ 2026

Φιορεντίνος (Γ. Γ. ΕΟΤ): Οι Φινλανδοί ταξιδιώτες εμπιστεύονται την Ελλάδα ως προορισμό ποιότητας και αυθεντικότητας

Reporter.gr Newsroom
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Τη στρατηγική σημασία ενίσχυσης της τουριστικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Φινλανδίας, καθώς και τις προτεραιότητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού ανέδειξε ο Γενικός Γραμματέας του EOT, Ανδρέας Φιορεντίνος, στην ομιλία του κατά την Ετήσια Εαρινή Συνάντηση (Annual Spring Meeting) του Συνδέσμου Φινλανδικών Τουριστικών Επιχειρήσεων SMAL, που πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως τις 26 Απριλίου στο νησί της Ρόδου, με τη συμμετοχή 100 επαγγελματιών του κλάδου.  

Απευθύνοντας χαιρετισμό στους συμμετέχοντες, ο κος Φιορεντίνος αφού καλωσόρισε τους εκπροσώπους της φινλανδικής τουριστικής αγοράς, επεσήμανε τη σημασία της παρουσίας τους στην Ελλάδα και τόνισε ότι «η επιλογή σας να συγκεντρωθείτε στη Ρόδο αντανακλά τη διαχρονική φιλία και τη στενή συνεργασία μεταξύ Φινλανδίας και Ελλάδας, καθώς και την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι Φινλανδοί ταξιδιώτες στη χώρα μας, ως προορισμό ποιότητας και αυθεντικότητας».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανοδική πορεία της τουριστικής σχέσης Ελλάδας-Φινλανδίας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους πλέον δημοφιλείς προορισμούς για τους Φινλανδούς ταξιδιώτες. Όπως ανέφερε, το 2025 η χώρα ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της στη σκανδιναβική αγορά, ενώ «από τα περίπου 595.000 ταξιδιωτικά πακέτα που πωλήθηκαν το 2025, σχεδόν 209.000 -ποσοστό 35%- αφορούσαν την Ελλάδα».

Νέες προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς από τις απευθείας πτήσεις Ελσίνκι-Θεσσαλονίκη

Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ αναφέρθηκε στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας, επισημαίνοντας τη σημασία της νέας αεροπορικής σύνδεσης της Finnair με τη Θεσσαλονίκη και τονίζοντας ότι «η έναρξη απευθείας πτήσεων από το Ελσίνκι προς τη Θεσσαλονίκη ενισχύει ουσιαστικά την προσβασιμότητα και δημιουργεί νέες προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς».

Ο Ανδρέας Φιορεντίνος στάθηκε ιδιαίτερα στις σύγχρονες προκλήσεις του τουρισμού, τονίζοντας ότι ο κλάδος βρίσκεται σε φάση μετάβασης: «Η βιωσιμότητα, η ανθεκτικότητα, η καινοτομία και η αυθεντικότητα αποτελούν πλέον βασικούς πυλώνες για το μέλλον του τουρισμού».

Στο πλαίσιο αυτό, ανέπτυξε τις στρατηγικές κατευθύνσεις του ΕΟΤ, οι οποίες στοχεύουν «στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, στην διαφοροποίηση του προϊόντος και στην ανάδειξη προορισμών που προσφέρουν εμπειρίες όλο τον χρόνο».

Στοχευμένη προβολή και ανάπτυξη νέων εμπειριών

Κατά τη συμμετοχή του στη θεματική συζήτηση για την ενίσχυση του τουρισμού σε περίοδο διεθνών αναταράξεων, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ ανέδειξε τις βασικές προκλήσεις και τις στρατηγικές απαντήσεις της Ελλάδας. Όπως σημείωσε, η βασική αβεβαιότητα σήμερα αφορά «στον ρυθμό με τον οποίο μεταβάλλεται η συμπεριφορά των ταξιδιωτών, υπό την επίδραση γεωπολιτικών εξελίξεων, κλιματικών ανησυχιών και οικονομικών πιέσεων».

Αναφερόμενος στην ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα διαθέτει ισχυρή φήμη ως ασφαλής και φιλόξενος προορισμός και επενδύει διαρκώς σε υποδομές, ποιότητα και συνεργασίες».

Παράλληλα, τόνισε ότι τα κριτήρια επιτυχίας έχουν πλέον αλλάξει και «η επιτυχία δεν μετριέται μόνο με αφίξεις, αλλά και με την ικανοποίηση των επισκεπτών, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα της εμπειρίας».

Σχετικά με τη στρατηγική κατεύθυνση της χώρας, επεσήμανε ότι «η Ελλάδα διαμορφώνει πλέον ενεργά τη ζήτηση, μέσα από στοχευμένη προβολή και ανάπτυξη νέων εμπειριών».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη γεωγραφικής και χρονικής διασποράς του τουρισμού, τονίζοντας ότι «προωθούμε λιγότερο γνωστούς προορισμούς και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ώστε να επιτυγχάνεται ισορροπημένη ανάπτυξη».

Αναφερόμενος στη σύγκλιση Ελλάδας-Φινλανδίας, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «υπάρχει ισχυρή κοινή βάση σε ποιότητα, βιωσιμότητα και αυθεντικότητα, με βασικές προκλήσεις το κόστος και την ευελιξία».

Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία της εμπιστοσύνης των ταξιδιωτών, η οποία «διασφαλίζεται μέσα από διαφάνεια, υπεύθυνη ενημέρωση και υψηλού επιπέδου εμπειρίες».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κος Φιορεντίνος επεσήμανε τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας-Φινλανδίας, υποστηρίζοντας ότι «η συνεργασία μας μπορεί να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο, με στόχο ένα βιώσιμο, ποιοτικό και διαφοροποιημένο τουριστικό μοντέλο».

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